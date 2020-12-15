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Teknoloji TUSAŞ'tan büyük başarı
Teknoloji

TUSAŞ'tan büyük başarı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2002 yılından bugüne kadar, Boeing ve Airbus şirketlerine yapılan kompozit panel, kritik gövde bileşenleri ve alt montaj parça teslimatlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:07:00 -

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2002 yılından bugüne kadar Boeing için tam 3388 set kompozit panel ve kritik gövde bileşenleri, 500 bin adet alt montaj parçasının üretilip teslim edildiğini, Boeing 787-8-9-10 serisi uçaklar içinde 1107 uçaklık set irtifa dümeni, 1.129 set kargı paneli 226 uçaklık set yatay stabilize hücum kenarı sevkini gerçekleştirildiğini açıkladı.

TUSAŞ yine aynı dönemde, Boeing B-737 uçakları için toplam 895 uçaklık set, Airbus A400M programında toplam 126 uçaklık set tesliminin tamamlandığını açıkladı.

TUSAŞ Boeing ile teknoloji işbirliği yapmıştı

TUSAŞ, Boeing ile iş birliğinden edindiği teknik destek ve deneyimle yüksek kapasiteli hızlı üretim teknolojisini barındıran ve geleceğin hava araçlarında yer alacak olan termoplastik kompozit parçaların tasarlanması ve üretiminin gerçekleştirilmesi için yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

Yüksek Verimli Ekonomik ve Hızlı Termoplastik projesiyle yüksek kalitede üretimi gerçekleştirilecek olan termoplastik kompozit parçaların, konvansiyonel kompozitlere nazaran ürün döngüsü ve proses alanlarındaki maliyeti yüzde 30 düşürmesi öngörülüyor.

TUSAŞ, tam otomasyonlu makineler ile yüksek kapasiteli, kaliteli ve hızlı üretim teknoloji tesisi olmasının yanı sıra termoplastik kompozit üretim kabiliyeti de kazanmış oldu. Bu alanda çalışacak olan teknik personelin de yetişmesine imkan sağlayacak olan tesis, yerli ve milli imkanlarla dünya standartlarında termoplastik kompozit parça üretecek.

Yüksek kalitede üretilecek termoplastik kompozitler TUSAŞ özgün ürünleri başta olmak üzere, havacılık endüstrisinde kullanılmak üzere çeşitli boyut ve geometrilerde parça üretimini gerçekleştirmeye aday olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni üretim teknolojilerine, havacılık sektörüne bu denli önemli iş birlikleriyle yön vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin en önemli projelerine yön veren şirket olarak yüksek kalitede üretim gerçekleştirerek, termoplastik yatırımlarımızı yaparak maliyeti de önemli bir ölçüde düşüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da anlaşmanın hem Boeing ve TUSAŞ'ın uzun yıllara dayanan ortaklığına yeni bir boyut daha kazandırdığının altını çizerek, "Bu gibi Türk havacılığının gelişimine köklü katkılar sağlayan projeler, önemli bir teknoloji ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye’ye güvenimizin ve kalıcı iş birliği taahhüdümüzün de bir göstergesi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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