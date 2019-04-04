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TUSAŞ’ın stajyer mühendisleri ‘Cevheri’ ile hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) açılan AR-GE Merkezi’nde staj gören 24 mühendislik öğrencisi, tasarladıkları ‘Cevheri’ ile Sabit Kanatlı Savaşan İHA kategorisinde Teknofest’e damga vurmaya hazırlanıyor.

04 Nisan 2019 Perşembe 17:04
TUSAŞ’ın stajyer mühendisleri ‘Cevheri’ ile hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) açılan AR-GE Merkezi’nde staj gören 24 mühendislik öğrencisi, tasarladıkları ‘Cevheri’ ile Sabit Kanatlı Savaşan İHA kategorisinde Teknofest’e damga vurmaya hazırlanıyor.


Ankara ve İstanbul dışındaki ilk Ar-Ge Merkezi’ni Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açan TUSAŞ, toplam 24 mühendislik öğrencisine staj vermeye başladı. Çoğu 3. ve 4. sınıfta olan mühendislik fakültesi öğrencileri, aldıkları temel mühendislik eğitimleri sayesinde ‘Cevheri’ adını verdikleri İHA’nın tasarımına başladı. Hazırlıklarını büyük bir titizlikle yürüten stajyer ekibe BUÜ TUSAŞ AR-GE Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu tam destek veriyor.


2018 yılı Aralık ayında Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK’te TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’ni açtıklarını söyleyen Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, merkezde BUÜ’den 21, BTÜ’den 2 ve Yalova Üniversitesi’nden de 1 öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı. Öğrencileri makine, elektrik-elektronik, malzeme ve meteoroloji ile endüstri mühendisliği bölümlerinden seçtiklerini kaydeden Fidanboylu; “Öğrencilerimize ilk önce temel mühendislik tasarım tekniklerini ve takım çalışması tekniklerini öğrettik. Daha sonra onları gruplara ayırdık. Hürkuş uçağıyla ilgili farklı parçaları öğrenmeleri için bir proje verdik. Sonra bu proje grupları 2 ayın sonunda yaptıkları çalışmaları grup halinde sundular. Böylelikle hem proje çalışma tekniğini öğrendiler, hem de uçağın özelliklerini bütün detaylarıyla öğrenciler. Ayrıca sunum yapma becerilerini geliştirdiler. İkinci projelerinde ise şu ânda TUSAŞ’ta çalışılan Atak helikopterimiz oldu. Onu da parçalara böldük. Kimisi motor, kimisi ana gövde, kimisi de elektronik sistemlerle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu projelerini de Mayıs ayı içerisinde sunacaklar” diye konuştu.


Stajyer öğrencileri iki kez Ankara’ya götürdüklerini ve merkez tesislerinde ağırladıklarını açıklayan Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, 4. sınıf öğrencilerinin tüm stajlarını da 15 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yaptıracaklarının altını çizdi. Stajlarını tamamlayan öğrencilerin beğenilmeleri durumunda Haziran ayından sonra işe alım süreçlerinin başlatılacağını sözlerine ekledi.


Sabit kanatlı savaşan İHA ‘Cevheri’


BUÜ TUSAŞ AR-GE Merkezi’nde staj yapan 23 arkadaşı ile birlikte ‘Cevheri’ projesini yürüten takım lideri Enes Hızlı ise burada staj yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Teknofest 2019’da sabit kanatlı savaşan İHA kategorisinde boy göstermesi için tasarımlarını yürüttükleri Cevheri’nin tamamen kendi özgün projeleri olduğunu vurguladı. 15 Nisan’da ön tasarım raporunu teslim edeceklerini aktaran Enes Hızlı, “Yarışma eylül ayında gerçekleştirilecek. O zamana kadar birkaç farklı süreçten geçeceğiz. Yavaş yavaş üretim proseslerine başlıyoruz. Atölyemizde gereken malzemeleri temin edeceğiz ve projeye start vereceğiz. Şu ânda tasarımlarımız devam ediyor. Ona göre de analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uçağımızın en hafif ve en dayanıklı olması için çaba gösteriyoruz. Cevheri, savaşan İHA olacağı için, görüntü işleme yapabilecek. Yarışma esnasında aynı anda salınan uçaklara kitlenecek ve atış yapabilecek. Sabit kanatlı olduğu için bir motor ile tetiklenecek. Elde edilen görüntüler yer istasyonuna iletilecek. Bu bilgileri ânlık olarak kaydedebileceğiz. Diğer uçakların bize kilitlenmemesi için manevra kabiliyeti yüksek bir uçak tasarlamaya çalışıyoruz. En dikkat ettiğimiz husus burası. Ekstrem şartlara karşı direnişli bir uçak tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.


Hedeflerinin yarışmada alabilecekleri en iyi dereceyi elde etmek olduğunu vurgulayan Takım Lideri Enes Hızlı, “Henüz 3 aylık bir takımız. Bizim asıl misyonumuz finalde boy gösterip, diğer uçaklardan farkımızı ortaya koyabilmek. Bu yarışma ile birlikte tecrübe sahibi olup, buradan elde edindiğimiz bilgilerle inşallah Türk havacılık ve uzay sanayiine en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 17:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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