  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vah ki ne vah! CHP’li belediyelerin borcu dudak uçuklattı

İtalyanlar ABD'yi ilginç bir şekilde uyardı: Türkiye, Arap ülkesiyle yakınlaşıyor, anlaşıyor, ittifak yapıyor

Hindistan şokta! İşte bunu beklemiyorlardı... "Türkiye'den füze alacaklar" diyerek duyurdular

Kılıçdaroğlu-Özel-Yavaş görüşmesi FETÖ’yü hareketlendirdi!

Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! 8200 asker öldürüldü

Herkes 'neler oluyor?' sorusunu soruyor! İki savunma devi helikopter ihalesinden çekildi

Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'ı en büyük müttefiki kazıklamaya kalkıştı! Bozuk tanklar yollandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e trafikte saldırı! Tekme tokat dövüldü

Ektiği nefret tohumları meyve verecek! Ümit Özdağ’ın 2 yıl hapsi isteniyor

Türkiye'nin ünlü yaylasında büyük bir su kaynağına ulaşıldı! Yerin 61 metre altından bir anda fışkırdı
Gündem TUSAŞ'ı sarsan ölüm! Kahreden haber geldi
Gündem

TUSAŞ'ı sarsan ölüm! Kahreden haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-02 09:19:00 -
TUSAŞ'ı sarsan ölüm! Kahreden haber geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Strateji ve İştirakler Başkanı Ali Fırat, hayatını kaybetti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ailesi büyük bir kayıp yaşıyor. Şirketin Strateji ve İştirakler Başkanı Ali Fırat, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fırat’ın vefat haberini şu ifadelerle duyurdu: “Şirketimizin Strateji ve İştirakler Başkanı Ali Fırat’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin tüm çalışanlarına başsağlığı dileriz. Kendisini daima özlemle hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun.”

TUSAŞ’ın önemli projelerinde büyük katkılar sağlayan Ali Fırat, meslek hayatı boyunca sektöre değerli hizmetlerde bulundu. Kendisi, kurum içerisinde örnek bir lider olarak tanınan bir isimdi ve görev yaptığı süre boyunca birçok projeye öncülük etti.

Airlinehaber

Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...
Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...

Teknoloji

Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...

Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...
Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...

Teknoloji

Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...

Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!
Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!

Teknoloji

Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!

Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!
Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!

Teknoloji

Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı!

{relation id:1876574 slug:'yunanistan-3-gundur-bizi-izliyor-demisti-tusastan-bomba-aksungur-duyurusu-520-saat-oldu'}

{relation id:1876574 slug:'yunanistan-3-gundur-bizi-izliyor-demisti-tusastan-bomba-aksungur-duyurusu-520-saat-oldu'}

{relation id:1876142 slug:'altinay-savunma-ve-tusas-sozlesme-imzaladi-milyon-dolarlik-anlasma'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23