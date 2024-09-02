TUSAŞ'ı sarsan ölüm! Kahreden haber geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ailesi büyük bir kayıp yaşıyor. Şirketin Strateji ve İştirakler Başkanı Ali Fırat, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fırat’ın vefat haberini şu ifadelerle duyurdu: “Şirketimizin Strateji ve İştirakler Başkanı Ali Fırat’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin tüm çalışanlarına başsağlığı dileriz. Kendisini daima özlemle hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun.”

TUSAŞ’ın önemli projelerinde büyük katkılar sağlayan Ali Fırat, meslek hayatı boyunca sektöre değerli hizmetlerde bulundu. Kendisi, kurum içerisinde örnek bir lider olarak tanınan bir isimdi ve görev yaptığı süre boyunca birçok projeye öncülük etti.

Airlinehaber

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