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Ekonomi TUSAŞ ve Boeing’den tarihi iş birliği
Ekonomi

TUSAŞ ve Boeing’den tarihi iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Boeing, Türkiye’de havacılık standartlarına uygun termoplastik parça üretim kabiliyeti geliştirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 08:53:00 -
TUSAŞ ve Boeing’den tarihi iş birliği

TUSAŞ, Boeing ile iş birliğinden edindiği teknik destek ve deneyimle yüksek kapasiteli hızlı üretim teknolojisini barındıran ve geleceğin hava araçlarında yer alacak olan termoplastik kompozit parçaların tasarlanması ve üretiminin gerçekleştirilmesi için yeni bir yatırım gerçekleştirdi. Yüksek Verimli Ekonomik ve Hızlı Termoplastik projesiyle yüksek kalitede üretimi gerçekleştirilecek olan termoplastik kompozit parçaların, konvansiyonel kompozitlere nazaran ürün döngüsü ve proses alanlarındaki maliyeti yüzde 30 düşürmesi öngörülüyor. TUSAŞ, tam otomasyonlu makineler ile yüksek kapasiteli, kaliteli ve hızlı üretim teknoloji tesisi olmasının yanı sıra termoplastik kompozit üretim kabiliyeti de kazanmış oldu. Yüksek kalitede üretilecek termoplastik kompozitler TUSAŞ özgün ürünleri başta olmak üzere, havacılık endüstrisinde kullanılmak üzere çeşitli boyut ve geometrilerde parça üretimini gerçekleştirmeye aday olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni üretim teknolojilerine, havacılık sektörüne bu denli önemli iş birlikleriyle yön vermeye devam edeceklerini belirterek, “Ülkemizin en önemli projelerine yön veren şirket olarak yüksek kalitede üretim gerçekleştirerek, termoplastik yatırımlarımızı yaparak maliyeti de önemli bir ölçüde düşüreceğiz” ifadesini kullandı.

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