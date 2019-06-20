TUSAŞ ve Altınay ortak girişimine onay TUSAŞ ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi. Kurul tarafından ayrıca Affinion Group Holdings, Inc.’nin çoğunluk hisselerinin Elliott Management Corporation’a bağlı Elliott Associates L.P. ve Elliott International L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

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