TUSAŞ ve Altınay ortak girişimine onay
TUSAŞ ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi.20 Haziran 2019 Perşembe 11:00
Rekabet Kurulu tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi. Kurul tarafından ayrıca Affinion Group Holdings, Inc.’nin çoğunluk hisselerinin Elliott Management Corporation’a bağlı Elliott Associates L.P. ve Elliott International L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
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