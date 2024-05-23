TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den çift motorlu ANKA-3 açıklaması! Sürpriz kararını duyurdu... İHA cevabı

TUSAŞ, çift motorlu ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı konfigürasyonunun geliştirildiğini açıkladı. Açıklama, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den geldi.

TUSAŞ’tan çift motorlu ANKA-3 açıklaması

Halihazırda uçuş testleri devam eden ANKA-3’ün yeni bir konfigürasyonu geliyor. Jet motorlu İnsansız Hava Aracı (İHA) için çift motorlu bir tasarım yapılıyor. Çift motorlu uçan kanat konseptine sahip olacak İHA, süpersonik yani ses hızının üzerinde uçacak.

Tolga Özbek’in haberine göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, yeni tasarımlar hakkında bilgi verdi. “CEO’ya sor” serisinde yeni İHA için çalışmalar yapıldığını belirten Kotil, şunları söyledi:

“Şimdi ANKA-3 yüksek ses altı hızda. Ama onun 2 motorlusu gelecek yakında o da süpersonik olacak ve KAAN’a eşlik edecek. Gelecekte ANKA-3’ün 2 adet TEI-TF10000 turbofan motor ile uçması bekleniyor. TEI-TF10000’in geliştirme çalışmaları devam etmekte olup tamamlandığı zaman 6.000lbf kuru ve 10.000lbf art yakıcılı (A/B) itki sağlaması hedefleniyor”

ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı

TUSAŞ’ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3’üncü üyesi olan ANKA-3’ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü. Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38’de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.

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Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan; SOM-J, MK-82 ve Minyatür Bomba (SDB) gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Performans

Maksimum Seyir Hızı: 0.7 Mach

İrtifa Tabanı: 40.000 ft.

Faydalı Yük Kapasitesi: 1200 kg.

Havada Kalış: 10 saat