  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den heyecanlandıran KAAN mesajı!
Teknoloji

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den heyecanlandıran KAAN mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 22:17:00 - 2024-05-12 22:29:53

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN'la ilgili önemli gelişmeleri paylaştı.

Kotil, gelecek için kısa vadeli hedeflerini aktardığı mesajında, "2028 yılında 20 adet KAAN teslim edeceğiz. 2030-2033’lerde çok sayıda daha teslim edeceğiz ve Türk Filosu yüzlerce KAAN'dan oluşmuş olacak." dedi.

"Milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin bekası için %100 yerli olmak zorundadır." diyen Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü:

Motoru da yapıyoruz, mecburuz. İnşallah 2028-2029 yıllarında KAAN'ı kendi motorumuzla uçuracağız. Bu kadar önemli bir teknolojide herhangi bir ülkeye bağımlı olamayız. Bu uçak, F-35'den iyi bir uçak. F-35, 6 ton taşıyor; bu 10 ton taşıyor mühimmat olarak. Bu 2 motorlu o tek motorlu. 2 motor daha çok enerji, daha uzağı aydınlatan radarlar demektir.

MMU KAAN İkinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!
MMU KAAN İkinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!

Teknoloji

MMU KAAN İkinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KAAN’ın 45 gün sonra çekilen görüntüleri dünyanın gündeminde
KAAN’ın 45 gün sonra çekilen görüntüleri dünyanın gündeminde

Gündem

KAAN’ın 45 gün sonra çekilen görüntüleri dünyanın gündeminde

Milli Muharip Uçak Kaan'a yakın markaj: Avrupa ülkesinden hayran kaldılar!
Milli Muharip Uçak Kaan'a yakın markaj: Avrupa ülkesinden hayran kaldılar!

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan'a yakın markaj: Avrupa ülkesinden hayran kaldılar!

KAAN için o ülkeye resmi davet gitti: Gelin, Milli Muharip Uçak programına ortak olun!
KAAN için o ülkeye resmi davet gitti: Gelin, Milli Muharip Uçak programına ortak olun!

Teknoloji

KAAN için o ülkeye resmi davet gitti: Gelin, Milli Muharip Uçak programına ortak olun!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23