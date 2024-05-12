TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den heyecanlandıran KAAN mesajı!

Kotil, gelecek için kısa vadeli hedeflerini aktardığı mesajında, "2028 yılında 20 adet KAAN teslim edeceğiz. 2030-2033’lerde çok sayıda daha teslim edeceğiz ve Türk Filosu yüzlerce KAAN'dan oluşmuş olacak." dedi.

"Milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin bekası için %100 yerli olmak zorundadır." diyen Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü:

Motoru da yapıyoruz, mecburuz. İnşallah 2028-2029 yıllarında KAAN'ı kendi motorumuzla uçuracağız. Bu kadar önemli bir teknolojide herhangi bir ülkeye bağımlı olamayız. Bu uçak, F-35'den iyi bir uçak. F-35, 6 ton taşıyor; bu 10 ton taşıyor mühimmat olarak. Bu 2 motorlu o tek motorlu. 2 motor daha çok enerji, daha uzağı aydınlatan radarlar demektir.