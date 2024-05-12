TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den heyecanlandıran KAAN mesajı!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN'la ilgili önemli gelişmeleri paylaştı.
Kotil, gelecek için kısa vadeli hedeflerini aktardığı mesajında, "2028 yılında 20 adet KAAN teslim edeceğiz. 2030-2033’lerde çok sayıda daha teslim edeceğiz ve Türk Filosu yüzlerce KAAN'dan oluşmuş olacak." dedi.
"Milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin bekası için %100 yerli olmak zorundadır." diyen Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü:
Motoru da yapıyoruz, mecburuz. İnşallah 2028-2029 yıllarında KAAN'ı kendi motorumuzla uçuracağız. Bu kadar önemli bir teknolojide herhangi bir ülkeye bağımlı olamayız. Bu uçak, F-35'den iyi bir uçak. F-35, 6 ton taşıyor; bu 10 ton taşıyor mühimmat olarak. Bu 2 motorlu o tek motorlu. 2 motor daha çok enerji, daha uzağı aydınlatan radarlar demektir.