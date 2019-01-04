TURYİD Başkanı yeniden Demirer oldu

TURYİD'in açıklamasına göre, derneğin 12. Olağan Genel Kurulu, TURYİD üyesi işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Derneğin yeni yönetim kurulunun seçildiği toplantıda, Kaya Demirer Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Metin Şen, Barış Tansever, Gamze Cizreli ve Ayhan Çarıkçılar getirildi.

Yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise Umut Özkanca, İbrahim Demir, Ali Rıza Yılmaz, Ebru Koralı, Cem Mirap, Richard Peter Appelbaum, Doğa Erzi, Yücel Özalp, Serkan Top, Onur Tahincioğlu, Yaprak Baltacı, Ahmet Özbek, Tayyar Zaimoğlu, Lütfü Sapmaz, Dilek Terzioğlu, Görkem Girav, Esra Batkın ve Faruk Ügümü oldu.

Seçimin ardından konuşan Kaya Demirer, halihazırda Türkiye'de yeme-içme noktalarının sayısının 100 bin civarında olduğunu belirterek, "Yiyecek-içecek sektörünün büyüklüğü ise 90 milyar lira büyüklüğünde. Bunun 25 milyar lirası ise TURYİD'in son 10 senede misyon olarak üstlendiği özel niteliklere haiz gastronomi deneyimi sunan işletmelerin gelirinden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Bini aşkın yurt içi ve 250'den fazla yurt dışı şubesiyle TURYİD üyesi 187 markanın Türkiye'de yılda 60 milyon ziyaretçi ağırladığını aktaran Demirer, yıllık 17 milyar lira ciro ile Türkiye yiyecek-içecek sektörünün yüzde 18'ini oluşturduğunu, ülkeye hem ekonomik hem de kültürel anlamda katma değer sağladığını anlattı.

Demirer, sektör olarak üretmeye ve büyümeye hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, "Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin cari açığının merheminin 'gastronomi' olabileceğine inanıyoruz. Şu anda, sadece 'gastronomik deneyim' yaşamak için seyahat eden kişilerin dünyada yarattığı turizmin büyüklüğü bugün 150 milyar doları aşmış durumda. Türkiye bu insanlar ve daha fazlası için eşsiz bir deneyim yaşatacak potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Gastronomi ile turist başına düşen harcamanın artırılabileceğini aktaran Demirer, bu sayede cari açığın kapatılması yönünde ciddi fayda sağlanılabileceğini vurguladı.