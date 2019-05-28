Turuncu liste eksiliyor! Büyük ödülle aranan terörist öldürüldü Siirt'in Tillo ilçesinde yapılan operasyonda, terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan Turuncu Kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi.

Turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu terörist "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, yapılan, "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu''nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi."

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