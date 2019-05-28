0553 313 94 23

Turuncu liste eksiliyor! Büyük ödülle aranan terörist öldürüldü

Siirt'in Tillo ilçesinde yapılan operasyonda, terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle aranan Turuncu Kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi.

28 Mayıs 2019 Salı 09:25
Turuncu liste eksiliyor! Büyük ödülle aranan terörist öldürüldü

Turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu terörist "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, yapılan, "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu''nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:25
  1. Siirt
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. PKK
  4. terörist
  5. Turuncu liste

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk’ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.
    1. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK..
    2. Dünya Oyun Oynama Günü, n11.com'da..
    3. Sıcaklarda baraj, gölet ve sulama..
    4. Hakurk nerede? Hakurk operasyon mu..
    5. Tartıştığı abisini kalbinden bıçakladı
    6. İl Sağlık Müdürlüğünden randevu..
    7. Cilt hastalıkları baharda artıyor
    8. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
    9. Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale..
    10. Sanatçı Mehmet Pala: Sanatçılık adı..
    11. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    12. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    13. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    14. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    15. Borsa, güne yükselişle başladı
    16. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    17. Terör yuvalarına büyük harekat
    18. Kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor
    19. Japonya’da bıçaklı dehşet
    20. Kuzey Ege’dekiturizmciler uyardı:..
    21. Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı..
    22. Yeni askerlik sistemi silah..
    23. Huzur ortamının sağlanmasıyla..
    24. Ordu’da define avcıları yakalandı
    25. Öğrenciler sanayicilerden iş..
    26. Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı
    27. Asya borsaları
    28. (Özel) Avcılar’daki ölümlü kazanın..
    29. Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü
    30. Binali Yıldırım bombayı patlattı! 1...
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız