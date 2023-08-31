Turuncu kategoride aranan firari FETÖ'cü Muğla'da yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turuncu kategoride aranan FETÖ firarisi M.Ç.'nin Muğla Köyceğiz'de yakalandığını duyurdu.
Paylaşımında, "FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız" mesajı veren Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;
FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.
FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız.
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