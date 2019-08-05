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Türüç: Fenerbahçe teklif yapınca...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç doğduğu ülke Hollanda'nın Voetbalzone Gazetesi'ne bir röportaj verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:31
Türüç: Fenerbahçe teklif yapınca...

Deniz Türüç'ün Hollanda basınından Voetbalzone'a verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:

"Ali Koç, Ersun Yanal, tesisler ve taraftar"

Cuma akşamı Hollanda'dan geldim. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan ALi Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşlarımla tanıştım. Bu insanlarla tanışınca daha da heyecanlandım. Tesisler mükemmel. Antrenmanda kaç sprint attığınız, ne kadar koştuğunuz, hepsi hesaplanıyor. Mükemmel şartlar altında çalışıyoruz. 30 milyon taraftarlı bir kulüpte oynamak inanılmaz heyecan verici...

"Biraz daha tecrübeli ve hazır olmak için Kayseri'de kaldım"

2 sene önce de teklifler vardı. O zaman da ayrılabilirdim. Doğru bir seçim de olabilirdi, bilemiyorum ama kalmayı tercih ettim. Çalışırsam, Milli bir oyuncu olarak, büyük bir adam olarak, tecrübeli ve hazır şekilde bu transferi tamamlamak istedim. Daha iyi oldu diyebilirim.

"Fenerbahçe teklif yapınca çabuk karar verdim"

Çok çalışırsanız, doğru işler yaparsanız, piyasada birçok kulüp sizinle ilgileniyor. Bu anda da karar vermeniz gerekiyor. Fenerbahçe teklif yapınca bu karar verme durumu hemen bitti. Benim için kariyerimde rüya denebilecek bir adım bu. "

"Antrenmanda bile anlıyorsunuz"

Kayserispor'daki antrenmanlarımızda top kaybı üzerine ne yapmamız gerektiğini çalışırdık. Burada ise topun sizde olduğu anlarda ne yapmanız gerektiği üzerine çalışıyorsunuz. Bu benim gelişimim için de çok iyi. Büyük kulüp kendini hemen fark ettiriyor açıkçası... Böyle kulüplerde kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Go A Head Eagles'dan Kayserispor'a geldiğimde de çok büyük bir adımdı. O yüzden ne yapmam gerektiğini şu an daha iyi biliyorum. 

"Şampiyon olmamız lazım"

Ligi bilen tecrübeli oyuncuların yanısıra genç oyuncular da alındı. Aslında gerekli yerlere nokta atışı transferler yapıldı. Kruse, Rodrigues ve Moses'la iyi bir yarışma içinde olacağız. Ama kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. Ben her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. 

"'Vay be sonunda başardım' diyorsunuz"

Kendime her zaman inandım.Ancak siz yine de sizi transfer etmek isteyen kulüpleri oyununuzla, performansınızla ikna etmek zorundasınız. Kulağınıza birçok dedikodu ya da haber geliyor. Yine de soru işaretleri oluyor. Transfer gerçekleşince de önce şaşkınlık durumu oluyor. Sonra ise 'Vay be başardım' İşte kariyerimde bir adım daha' diyorsunuz.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:31
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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