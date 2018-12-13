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Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak gerekir?

Severek yaptığınız turşunuz tuzlu olduysa yapmanız gereken size önerdiğimiz pratik yöntemleri uygulamak. İşte turşunun tuzun azaltmaya yarayacak yöntemler...

13 Aralık 2018 Perşembe 18:54
Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak gerekir?

Eğer turşu tuzlu olduysa ister yeniden işlem uygulayarak, ister farklı şekillerde servis ederek turşunun lezzetini düzeltebilirsiniz.

Öncelikle birkaç tane soğan alınır, soyulup farklı bir kapta sirkeye atılır. Daha sonra sirkeli soğanların turşu bidonuna katılması ile oluşturulan bu karışım üç ya da dört hafta bekletilir. Soğanlar tuzu alır ve turşunun tadı eskiye oranla daha iyi olur.

En çok uygulanan yöntemlerden biri de turşunun içerisine direkt olarak soyulmuş birkaç adet patates ya da elma atılmasıdır. Bu işlemden sonra birkaç hafta turşu bekletilir. Buna ek olarak havuç ve beyaz lahananın da tuzu alarak aynı işi görmesi sağlanabilir. Ayrıca bu sebzeler turşu olarak da yenebileceği için çeşitlilik sağlarlar. Damak tadına göre havuç ya da lahana doğranmasının ardından birkaç hafta bekletilen turşu tuzun paylaşılması ile tuz oranı konusunda olması gereken kıvama kavuşacaktır.

Turşuyu servis yapmadan önce soğuk suda bir gün bekletmek de turşunun tuz oranını azaltır. Ancak fazla bekletmek hem turşuyu buruşturur hem de turşunun lezzetini azaltır. Turşuya yeni bir işlem uygulamak istenmezse rus salatasının içine doğrayarak ya da ekmek arası yapılan tostların içine parça parça turşu koyarak servis edilebilir. Bu sayede turşunun tadının damağa daha hafif gelmesi sağlanabilir.

Turşu yağda soğan ile birlikte hafifçe kavurularak servis edilebilir.

Evlerde uygulanan daha çok 3. yöntemdir. Turşunun biraz suda bekleterek uygun lezzete gelmesi tercih edilir. Siz de damak tadınıza ve zevkinize en uygun olan yöntemi evinizde deneyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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