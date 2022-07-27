Turşucular hangi sirkeyi kullanıyor? Üzüm mü elma mı? İşte yanıtı

Turşu hazırlıkları başladı. Turşunun en önemli malzemesi tabi ki sirke. Peki, turşuya elma sirkesi mi üzüm sirkesi mi koyulur?

Turşucular nasıl yapıyor?

Genelde birçok kişi turşu tarifinde üzüm sirkesi kullanır. Turşucular tatlı malzemelerinden yapılan turşuların limon sirkesi ile diğer malzemelerden yapılan turşuların ise üzüm sirkesi ile daha lezzetli olduğunu belirtiyor.

Turşuda kullanılan malzemeye göre sirke kullanımı değişiyor. Uzmanlar ev sirkesiyle yapılan turşunun daha lezzetli olduğunu belirtiyor. Çünkü satılan sirkelerde kullanılan katkı maddeleri turşunun gerçek lezzetini engelliyor. Turşu yapımında genel olarak üzüm sirkesi kullanılıyor. Biber turşusu ise en güzel limon sirkesiyle yapılıyor. Turşu yapımının püf noktası ise kullanılan sebze veya meyvelerin taze olmasıdır.

Turşunun faydaları

Bağırsakları ve sindirim sistemini düzenler, kabızlıktan korur, mutluluk hormonu olan serotonin salgılanmasını destekler.

Mikroplara karşı koruyucudur. Aynı zamanda çeşit çeşit sebzelerden yapılan ev turşusunun antioksidan kapasitesi artacağından sofrada bulunan salatalar gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

Lif kaynağıdır. Böylece kan şekerinin dengelenmesinde, kabızlığın giderilmesinde rol oynamaktadır.

Sağlıklı bireylerde, mutfağımızın adeta bir geleneği olan kuru fasulye ya da nohut yemeğinin yanında bir miktar turşu, hem lezzet hem de sağlık açısından katkı sağlar.