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Yaşam Turşu fabrikasında mide bulandıran görüntüyle ilgili yeni gelişme
Yaşam

Turşu fabrikasında mide bulandıran görüntüyle ilgili yeni gelişme

Turşu fabrikasında Türkiye'yi ayağa kaldıran mide bulandıran görüntüyle ilgili yetkililer harekete geçti. Fabrika mühürlenirken görüntüyü çeken şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 18:00:00 -

Turşu fabrikasında bir çalışanın, çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. İnfial yaratan görüntüler sonrası ekipler harekete geçti ve görüntülerdeki çalışanı gözaltına aldı. Ayrıca olayın yaşandığı tesiste faaliyetlerinden men edildi.

Mide bulandıran görüntü sosyal medyaya yayıldı

Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "Turşu tankına girerek, dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

Şahıs gözaltına alındı

Urfa ve Manisa'da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir'de gözaltına alındı.

Fabrika mühürlenerek para cezası uygulandı

A.G isimli kişinin Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

 

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