Kosova Başbakanı kesenin ağzını açtı: Türkiye’yi yenin 1 milyon Euro sizin!

Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı deviren A Millilerimiz, finalde Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova ile eşleşti. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise 18 yıllık ülke tarihinin en önemli maçı öncesi rekor prim verileceğini duyurdu. Slovakya galibiyetinde primi 500 bin euro olarak açıklayan Kurti, Türkiye maçı için rakamı 1 milyon euroya çıkardı. Kurti'nin Türkiye maçı için açıkladığı 1 milyon euroluk primin, ülke futbol tarihinde şimdiye dek ödenecek en yüksek rakam olduğu belirtildi.

TARİHLERİNİN EN ÖNEMLİ MAÇI

2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova, 18 yıllık ülke tarihinin en önemli futbol karşılaşmasına A Millilerimiz karşısında çıkacak. İlk resmi galibiyetini 7 Eylül 2014'te hazırlık maçında Umman'ı 1-0 yenerek alan Kosova; henüz Avrupa Kupası veya Dünya Kupası turnuvalarında finallere katılım sağlayamadı. A Millilerimiz, 31 Mart Salı TSİ 21.45'te Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova ile karşılaşacak. Kazanan takım, Dünya Kupası biletini alacak.