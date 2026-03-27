SON DAKİKA
Sözde basın örgütleri Akit’e yönelik saldırılara kör, sağır, dilsizler! Ak'dan değil it'den yanalar 110'luk Şemsi Nine uzun yaşamanın sırrını açıkladı! “Her gün Netanyahu’ya beddua ediyorum” Tehlikeli senaryo İran basınında! Olası saldırı durumunda olacakları yazdılar! Karadeniz’de de Türkiye’yi savaşa çekmek istiyorlar CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü Tanju’nun adamı da şişeye takıldı! Bakan Kurum’dan ABD’de sıfır atık diplomasisi: Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan STRATCOM Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Kosova Başbakanı kesenin ağzını açtı: Türkiye'yi yenin 1 milyon Euro sizin!

Kosova Başbakanı kesenin ağzını açtı: Türkiye’yi yenin 1 milyon Euro sizin!

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalindeki rakibimiz Kosova'nın başbakanı Albin Kurti, A Millilerimizi yenmeleri halinde takıma 1 milyon euro prim vereceğini duyurdu.

Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı deviren A Millilerimiz, finalde Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova ile eşleşti. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise 18 yıllık ülke tarihinin en önemli maçı öncesi rekor prim verileceğini duyurdu. Slovakya galibiyetinde primi 500 bin euro olarak açıklayan Kurti, Türkiye maçı için rakamı 1 milyon euroya çıkardı. Kurti'nin Türkiye maçı için açıkladığı 1 milyon euroluk primin, ülke futbol tarihinde şimdiye dek ödenecek en yüksek rakam olduğu belirtildi.

TARİHLERİNİN EN ÖNEMLİ MAÇI

2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova, 18 yıllık ülke tarihinin en önemli futbol karşılaşmasına A Millilerimiz karşısında çıkacak. İlk resmi galibiyetini 7 Eylül 2014'te hazırlık maçında Umman'ı 1-0 yenerek alan Kosova; henüz Avrupa Kupası veya Dünya Kupası turnuvalarında finallere katılım sağlayamadı. A Millilerimiz, 31 Mart Salı TSİ 21.45'te Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova ile karşılaşacak. Kazanan takım, Dünya Kupası biletini alacak.

Millilerden altın galibiyet
Millilerden altın galibiyet

Spor

Millilerden altın galibiyet

Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Spor

Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Engelleri havuzda aştı! Milli yüzücü, 4 yılda uluslararası 11 madalya kazandı
Engelleri havuzda aştı! Milli yüzücü, 4 yılda uluslararası 11 madalya kazandı

Spor

Engelleri havuzda aştı! Milli yüzücü, 4 yılda uluslararası 11 madalya kazandı

Söğüt’ten Çanakkale’ye tarihi yolculuk başlıyor! İki teker üzerinde milli birlik ruhu!
Söğüt’ten Çanakkale’ye tarihi yolculuk başlıyor! İki teker üzerinde milli birlik ruhu!

Yerel

Söğüt’ten Çanakkale’ye tarihi yolculuk başlıyor! İki teker üzerinde milli birlik ruhu!

A Milli Futbol Takımı'nda ilginç olay! Yıldız futbolcu, Ümit Milli Takım'a gitti
A Milli Futbol Takımı'nda ilginç olay! Yıldız futbolcu, Ümit Milli Takım'a gitti

Spor

A Milli Futbol Takımı'nda ilginç olay! Yıldız futbolcu, Ümit Milli Takım'a gitti

