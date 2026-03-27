Güney Kore K2ME prototipini sergiledi: Orta Doğu'ya özgü yeni tank
Güney Kore K2ME prototipini sergiledi: Orta Doğu’ya özgü yeni tank

Hyundai Rotem, Orta Doğu için tasarladığı K2ME ana muharebe tankının prototipini ilk kez tanıttı.

Hyundai Rotem, 26 Mart 2026 tarihinde Gyeongnam eyaletinin Changwon kentindeki fabrikasında düzenlediği törenle, Orta Doğu pazarı için özel olarak geliştirilen K2ME ana muharebe tankının prototipini ilk kez kamuoyuna sundu. Etkinliğe Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), yerel yönetim yetkilileri ve Orta Doğu ülkelerinden gelen askeri ateşeler katıldı.

Chosun tarafından yapılan habere göre K2ME platformu, özellikle 50 santigrat dereceye varan aşırı sıcaklarda bile istikrarlı performans sergileyecek şekilde modernize edildi. Proje kapsamında yabancı menşeli parçaların yerli muadilleriyle değiştirilmesi sayesinde, Güney Kore’nin üçüncü ülkelere yönelik ihracat bağımlılığının ortadan kaldırılması ve stratejik özerkliğin artırılması hedefleniyor.

YENİLENEN ÖZEL SOĞUTMA MİMARİSİ

K2ME projesinin odak noktasını, yüksek sıcaklık altında motor ve elektronik sistemlerin işlevselliğini korumak oluşturuyor. Bu kapsamda tanka entegre edilen yeni nesil bileşenler şunlardır:

Gelişmiş Güç Paketi: İhracat modeline ilk kez uygulanan yerli güç paketinde, soğutma etkisi artırılmış bir radyatör ve motor soğutma suyunu optimize eden özel bir soğutma muhafazası yer alıyor.

Kule Yardımcı Soğutma Sistemi: Kule içerisindeki elektronik cihazların ve mürettebatın konforunu sağlamak amacıyla sisteme güçlü bir iklimlendirme ünitesi eklendi.

Hidrolik Yağ Soğutma Ünitesi: Tankın süspansiyon ve duruş kontrolünde kritik rol oynayan hidro-pnömatik süspansiyon (ISU) sisteminin yüksek ısılarda sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Hyundai Rotem, kumlu arazilerde operasyonel esnekliği artırmak için yakıt tankı ve optik sistemlerde de radikal değişikliklere gitti. Şirkete göre yeni geliştirilen esnek malzemeli yakıt tankı, yüksek elastikiyet ve toz geçirmezlik performansının yanı sıra artırılmış kapasitesiyle öne çıkacak. Ayrıca, çöl ortamındaki yoğun ışık ve ısı dalgalanmalarına karşı optimize edilmiş nişancı yardımcı görüş sistemi gibi elektronik bileşenlerin geliştirme süreçleri de tamamlanmış durumda.

Chosun’a göre Hyundai Rotem CEO’su Lee Yong-bae, törende yaptığı konuşmada; değişen küresel güvenlik ortamında Orta Doğu pazarının kritik bir öneme sahip olduğunu ve K2ME’nin Güney Kore savunma sanayiinin (K-Defense) küresel rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

