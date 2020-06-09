  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TÜRSAB’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:05:17 -
TÜRSAB’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın turizm sektörünün temsilcileri ile temasları devam ediyor. Son olarak Eskişehir ile birlikte Bilecik ve Kütahya’yı kapsayan TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Kurul üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan Özgür Ersoy, TÜRSAB faaliyetlerine ve Korona virüs salgınının turizm sektörüne yansımalarına ilişkin Başkan Ataç’a bilgiler veri. Eskişehir turizmi, acente ve otellerin faaliyetleri, kentin tanıtımı gibi konuların ele alındığı ziyarette Başkan Ataç da “Eskişehir’imiz turizm açısından gün geçtikçe daha da değerli bir noktaya geliyor. Öte yandan turizm sektörünü derinden etkileyen bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu anlamda sektör temsilcileri ile bir arada olmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Eskişehir turizmi için tüm dinamikler ile birlikte çalışmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.


Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı