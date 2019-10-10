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TÜRSAB’a içeriden de tepki geldi! "Taslak bizimle de paylaşılmadı"

TÜRSAB yönetim kurulu üyelerinden Hasan Erdem, birlik tarafından hazırlanan ‘Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanun Taslağı’nın kendileriyle de paylaşılmadığını belirtti.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:15
TÜRSAB’a içeriden de tepki geldi! "Taslak bizimle de paylaşılmadı"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) hazırladığı ‘Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanun Taslağı’na eleştiri yağıyor. Birliğin yönetim kurulu üyelerinden Hasan Erdem, taslağın kendileriyle paylaşılmadığını belirterek, “Turizmle ilgili önemli bir yasa çalışmasının kapalı kapılar ardında değil, açık ve tüm paydaşlarla uyum içerisinde çıkarılması gerekir” dedi.

Şeffaf olunmalı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy‘un “TÜRSAB acentelere danışmadan, sormadan karar almış“ tepkisini haklı bulan; Başkan Firuz Bağlıkaya’yı da şeffaf olmaya davet eden Erdem, “Tekelciliği değil, rekabeti esas alacak, firmalarımızı güçlendirecek bir yasa çıkarmalıyız. Bu yasayla Türkiye turizmini özlenen potansiyeline kavuşturmalıyız” şeklinde konuştu. Kasım ayında yapılacak TÜRSAB Başkanlık seçimi için adaylığını da resmen açıklayan Erdem, acentelerin menfaatlerini koruyup kollayacağını; taleplerini karşılayacağını vurguladı.

Vaatlerini de sıralayan Erdem, “Yeni projeler ortaya koyacağız. Bu projelerin başında ‘Acentelere Belge Devir Hakkı’, ‘Yeni Acente Kurulumuna 5 Yıl Tahdit’, ‘Kaçak Turizm Faaliyetlerini Sonlandırma’ ile ‘Acentelere Güçlü E-ticaret, Marketing ve Teknolojik Altyapı Destekleri’ bulunuyor” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü tur operatörü Thomas Cook’un teknolojik dönüşüme ayak uyduramadığı için iflas ettiğine değinen Hasan Erdem, “Bu bilinçle acentelerimizin dijitalleşmesi için çalışıp çabalayacağız” sözü verdi.

Mobbinge uğradım

Bağlıkaya ve ekibince baskı altına alındığına işaret eden Erdem, “TÜRSAB Yönetim Kurulu’nda tek başına bırakıldım. Mobbinge uğradım, alaya alındım” diye konuştu. Ayrıca Türkiye’ye 35 milyar dolar gelir sağlayan ve ülkenin tanıtımı açısından bir nevi elçi olan turizm sektörünün kavgalarla anılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’u da yanına alan Erdem, “Sayın Ulusoy’un döneminde kapılar yoktu. Ama şu anda başkanlık makamına ulaşmak Pentagon’a girmek kadar zor” şikâyetinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:15
  1. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)
  2. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanun Taslağı
  3. Hasan Erdem
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  5. Başkan Firuz Bağlıkaya
  6. Thomas Cook
  7. Eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy

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