Turquality ile ihracatları üç kat arttı Katıldığı ‘Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı’nda konuşan Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, "Turquality alan işletmeler, kilogram başına ihracatını 3 kat artırdı. Bizim, ihracat rakamlarını yükseltmekten başta, ihracattan başka sansımız yok. Başka çıkış yok” dedi.

Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Patronlar Platformu ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile ‘Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı’ gerçekleştirildi. Programda konuşan Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, “Şirketlerin kilogram başına ihracatı 1,38 - 1,5 dolar civarında iken, Turquality alan işletmelerde kilogram başına ihracat 4 – 4.5 dolar arasında değişiyor. Turquality alan işletmeler, kilogram başına ihracatını 3 kat artırdı. Bizim, ihracat rakamlarını yükseltmekten başta, ihracattan başka sansımız yok. Başka çıkış yok” dedi.

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