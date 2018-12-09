Turp suyu saçları gürleştiriyor

Turp suyu, safrakesesi hastalıklarına karşı kullanılabiliniyor.

Öksürük ve boğmacaya karşı ballı turp suyu çok rahatlatıcı.

Siyah turp aç karnına yarım fincan içilirse, böbrek taşlarını eritiyor.

Tam bir karaciğer dostu olan turp suyu, damar sertliği ve uykusuzluğa da iyi gelir.

Soğuk algınlığında görülen öksürüğe karşı 1 tatlı kaşığı turp suyu içilmesi yararlı olabiliyor.

Fakat kokusu pek hoş değil. Ayrıca, bağırsaklarda daha da kötü kokulu gazlar oluşturabilir.

Turp çiçekleri beyaz, sarı veya mor renkte ve salkım durumunda bir bitkidir. Meyvesi acımsı ve etlidir. Beyazturp, kırmızıturp, karaturp, yabanturbu, bayırturbu gibi türleri vardır. C vitamini, kükürt ve iyot deposudur.

Böbreklerdeki mikropları öldürür. Kum taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Karaciğeri kuvvetlendirir. Karaciğer şişliğini indirir. Sarılıkta faydalıdır. Safra taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur. Romatizma, siyatik, lumbagoda faydalıdır. Astım ve bronşitte faydalıdır. Öksürüğü keser. Kabızlığı giderir. Dişetlerini kuvvetlendirir. İdrar söktürür. Yatmadan önce bir bardak turp suyu içilirse, rahat bir uyku sağlar.

Bu havuç benzeri turp türü de Kuzey Amerika’da yetiştiriliyor

Saçlarınız için

Turp Suyu ile Saç Uzatma: Saçlarım uzamıyor, bakımsız gözüküyor, parlamıyor diyorsanız, turp suyunu deneyin. Yapacağınız çok basit ama sabırlı olmanız gerekiyor.

Bir adet siyah turp rendelenir, 3-4 bardak su içinde yarım saat kadar kaynatılır, daha sonra posasından suyu ayrılır ve suyun ılıması beklenir. Ilıdığında bir adet yumurtanın sarısıyla karıştırılarak saça bi güzel masajla yedirilir, ardından strechlenir ve herhangi bir havlu ya da bezle baş bağlanır. 1-2 saat beklenilir ve banyoya giderek suyun sıcak olmamasına dikkat edilerek soğuk ya da ılık suda saçlar şampuanla bi güzel yıkanır. İlk hafta 2 günde bir bu işlemi tekrarlamak daha faydalı olacaktır. Sadece bir hafta sonra saçlarınızın 1-2 santim uzadığına şahit olacaksınız. İlk hafta saçlarınızın belirgin bir parlaklığa, canlılığa kavuştuğunu, sonraki hafta ise hızla uzamaya başladığını göreceksiniz.



Başlangıçta saç dökülmesi yapması sizi endişelendirmesin. İşe yaramayan saçları atıyor, yerine daha gürleri çıkıyor. Bir hafta sonunda 50-100 tel dökülen saçlarınızın yerine 5-6 tel dökülmeye başlıyor. Bu işlemi ilk birkaç haftadan sonra gün aşırı, daha sonra haftada bir gün tekrarlamak gerektiği belirtiliyor..

Ballı kara turp kürü

Bir adet turpu rendeleyin (siyah veya kırmızı turp olabilir). Hakiki bal ile karıştırdıktan sonra bir tülbentin içerisine koyun. Sonra tülbenti yüksek bir yere asarak altına bir tas koyun. On-oniki saat kadar balın süzülmesi için bekletin. Süzdüğünüz bal-turp suyunu öksürüğe karşı, gün boyunca pek çok kere büyük-küçük, yaş sınırı olmadan -anne sütü emen bebekler de- herkes içebilir.