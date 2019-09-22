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TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Hedefin üstüne çıkılabilir

Turizmin başkenti Antalya'da Eylül ayı yüksek rakamlarla geride kalıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ayık, "Yüzde 15'in üzerinde bir büyümeyle devam ediyor. 2019 yılı için belirlenen 16 milyon hedefinin belki bir miktar üstüne de çıkılabilir" dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 14:59
TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Hedefin üstüne çıkılabilir

Turizmde rekorlar yılı ilan eden ve turist sayısında bu yıl 16 milyonu hedefleyen Antalya’ya 7 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine yüzde 15,9’luk artış göstererek 8 milyon 193 bin 924’e ulaştı. Eylül ayının ilk 19 gününde toplam 1 milyon 404 bin 312 turist kente geldi. Son 3 yılda günlük gelen turist sayısı 28 binden 67 bine çıktı. Eylül'ün 19'unda günlük 67 bin 259 turist geldi. Eylül ayını geride bırakmaya hazırlanan Antalya'da turizm sektör temsilcileri genel değerlendirmede bulundu.

"YÜZDE 15'İN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME"

Eylül ayı rakamlarının iyi gittiğini ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yüzde 15'in üzerinde bir büyüme ile devam ettiğini kaydetti. Ayık, Antalya'da bu yıl toplamda yüzde 16 gibi bir büyüme olduğunu belirtti. Ekim ayında müşteri profilinde değişim olacağını dile getiren Ayık, "Ekim itibariyle artık orta yaş kesimler gelebilir. Ancak Ekim'in ilk haftasından itibaren Almanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde okul tatilleri var. Dolayısıyla çocuklu aileler de yine gelebilir" diye konuştu. Ayık, 2019 yılı için belirlenen 16 milyon hedefine ulaşılacağını belirterek, "Belki bir miktar üstüne de çıkabilir" dedi.

"12 AY YAŞAYAN BİR BÖLGE"

Turizmi 12 aya yayma konusundaki soruları yanıtlayan Ayık, sokak festivalleri ve kentin ışıklandırılması gibi farklı deneyimlerle Antalya'nın tercih destinasyonu haline getirilebileceğini paylaştı. Ayık, "Antalya kum güneş dolayısıyla sadece yazın değil 12 yaşanılacak bir destinasyon. Golf, toplantı, kongre gibi organizasyonlar yapılıyor. Ayrıca dünyada kışı geçirmek isteyen orta ve üstü yaş kesim var, o yaş grubuna hitap edilen bir şey yapılırsa Antalya 12 ay yaşayan bölgeye dönüşebilir" şeklinde konuştu.

"TESİSLER DOLU, HEDEFE İLERLİYORUZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da çok iyi bir Eylül ayı geçirildiğini aktardı ve "Tesisler dolu diyebiliriz. 16 milyon hedefine adım adım ilerliyoruz. Havaalanı rakamları Eylül ayının son yılların en iyi Eylül ayı olacağını gösteriyor. Ekim ayı için gelen rezervasyon akışı gayet iyi, umuyorum iyi bir ekim ayı geçireceğiz. Antalya'nın pazarları belli ama Polonya büyük bir sıçrama yaptı. Avrupa ve Rusya'da artış devam ediyor, İran'dan charterların başlaması olumlu bir gelişme" dedi.

"BAKAN ERSOY'UN AÇIKLAMALARINA GÖRE HEDEFLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Yılbaşına yönelik ciddi bir hazırlık yapılacağının altını çizen Atmaca, "Büyük Rus tur operatörleri kışın uçuşlarına devam edeceklerini açıkladılar ve rezervasyonlar gelmeye başladı. Avrupa'nın yaş ortalaması yüksek olan potansiyelini arttırmak için çalışmalarımız var. Yılın sonunda 16 milyon hedefini yakalamış bir Antalya olacağını öngörüyoruz. Turist sayısındaki artışın şimdi fiyatlara yansıtma zamanı" dedi.

Atmaca, 27 Eylül'de İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2023 hedef ve stratejilerini açıklayacağını hatırlatarak, "Bu açıklama ve hedeflere göre biz de sektör olarak hedef ve amaçlarımızı bir kez daha gözden geçireceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 14:59
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