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Turnuva’da Dostluk Kazandı

Erzincan Dernekleri Federasyonu (ERDEF)’in düzenlediği Erzincan İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası sona erdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
Turnuva’da Dostluk Kazandı

Erzincan Dernekleri Federasyonu (ERDEF)’in düzenlediği Erzincan İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası sona erdi.


Yaklaşık yüz gencin forma giydiği Turnuva’da gençlerin ilgisi ilçelerine ve Erzincan’a çekildi. Dostluk havasında geçen Turnuva’da şampiyonluğu Çayırlı, İkinciliği Tercan, Üçüncülüğü İliç takımları kazandı. En centilmen takım ünvanını Kemah aldı.


Nisan ayının yedisinde başlayan ve ilçe takımlarının yer aldığı Turnuva beş hafta sonunda tamamlandı. Şampiyonluk maçının tamamlanmasının ardından ödül töreni yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz: “Bu Turnuvayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Sinan Aksu’nun maddi ve manevi desteği ile gerçekleştirdik. Kendisine huzurlarınızda Ankara’daki Erzincanlılar namına teşekkür ediyorum. Ankara ERSİAD bizi cesaretlendirmiştir. Erzincan kavramı ile bir araya gelen ve geniş bir gençlik kitlesinin içinden emek harcayarak takım kuran Takım kaptanlarımıza, beş hafta boyunca dostane mücadele veren futbolcu arkadaşlarıma, Takımlarımızı yüreklendiren, takımlarını teşvik eden seyirci hemşerilerime, Erzincan ilgisini sürdürecek küçük kardeşlerime teşekkür ederim. Şehrimize olan ilgimiz bu şekilde sürdürülecektir” dedi.


Daha sonra Bakan Yardımcısı Sinan Aksu hemşerilerine hitap etti. Konuşmasının başında derneklere,tüm takım ve futbolculara teşekkür eden Aksu "Sizler olmasaydınız birlik, beraberlik olmazdı. Uzun zamandır Ankara’da böyle büyük bir birliktelik olmamıştı. Allah nasip ederse, sizlerde de bu şevk olduğu müddetce bu çalışmaları devam ettirelim. Ben buraya geldiğimde Erzincan’a gitmiş gibi oldum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin.Bu gece Ramazan ayına giriyoruz. Allah Ramazan ayını hayırlara vesile kılsın. Gelecek yıl daha geniş katılımla inşallah bu turnuvayı yapmayı sürdüreceğiz” dedi.


Konuşmalardan sonra Gençlik ve Spor Bakan YardımcısıSinan Aksu’ya Turnuvaya katkısından dolayı ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz tarafından plaket verildi. Turnuva’da birinci olan Çayırlı’ya şampiyonluk kupasını Sinan Aksu verdi. Turnuva İkincisi Tercan’a kupasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Salih Eğinlioğlu, Üçüncü İliç’e kupayı Ankara ERSİAD Başkanı Tevhit Tavşanoğlu verdi. Centilmen Takım Kemah’akupasını Mehmet Kaya takdim etti. Turnuva’ya katılan Erzincan Merkez, Refahiye, Üzümlü ve Kemaliye takım oyuncularına teşekkür belgesi ve madalya verildi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
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