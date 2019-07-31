Turnuvada büyük hezimet! Fenerbahçe direnemedi Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham'ın da katıldığı Audi Cup 2019'da ev sahibi Bayern Münih'le yarı finalde karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Alman devine 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Audi Kupası'nda Bayern Münih ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 6-1'lik skorla kazandı. Bayern Münih, 22. dakikada Renato Sanches'in golüyle öne geçti. 28. dakikada Leon Goretzka, 31. dakikada Thomas Müller, 40. dakikada Kingsley Coman ve 43. dakikada Thomas Müller'in golleriyle ilk yarı 5-0 sona erdi. İkinci yarıda Bayern Münih, Thomas Müller, 58. dakikada maçtaki üçüncü golünü attı. Max Kruse, 64. dakikada Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü attı. Fenerbahçe, Real Madrid ile üçüncülük maçı oynayacak. Bayern ise finalde Tottenham ile kupa için mücadele edecek. Bayern Münih: 6 - Fenerbahçe: 1 Stat: Allianz Arena Hakemler: Felix Brych, Marco Achmüller, Christian Dietz (Almanya) Bayern Münih: Neuer (Dk. 46 Ulreich), Kimmich, Süle (Dk. 59 Pavard), Boateng (Dk. 59 Martinez), Alaba (Dk. 59 Davies), Goretzka, Renato Sanches (Dk. 59 Tolisso), Thiago Alcantara (Dk. 74 Zaiser), Gnabry (Dk. 20 Müller), Coman (Dk. 59 Sapreet), Lewandowski (Dk. 74 Arp) Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 46 Murat Sağlam), Sadık Çiftpınar, Jailson, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 24 Dirar), Ozan Tufan (Dk. 71 Ferdi Kadıoğlu), Mehmet Ekici (Dk. 46 Zajc), Moses (Dk. 66 Allahyar Sayyadmanesh), Kruse, Rodrigues (Dk. 46 Reyes), Muric Goller: Dk. 22 Renato Sanches, Dk. 28 Goretzka, Dk. 31, 44 (Penaltıdan) ve 58 Müller, Dk. 40 Coman (Bayern Münih), Dk. 64 Kruse (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 43 Isla, Dk. 81 Murat Sağlam (Fenerbahçe)

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