Türkvizyon'da birinci olan Gagauz Türkü Papazoğlu, yarışma sürecini AA'ya anlattı:

KİEV (AA) - TALHA YAVUZ - Türkvizyon Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna'dan Gagauz Türkü Natalia Papazoğlu, Türkiye'yi özellikle de İstanbul'u çok sevdiğini ifade ederek, Gagauz Türk kültürünü Ukrayna'da daha fazla tanıtmak istediğini ifade etti.

Papazoğlu, Türkvizyon Şarkı Yarışmasını "Tikenli yol" şarkısıyla kazanma sürecini ve Türkiye hakkındaki görüşlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Yarışmayı kazandığını öğrendiğinde inanamadığını belirten Papazoğlu, "Gözlerim sonucu görüyordu ama beynim inanamıyordu. Ukraynalı bir Gagavuz Türkü kazandı yarışmayı, hem ağlıyordum hem seviniyordum, çok duygulandım. Herkese tavsiyem hayalinizi asla bırakmayın, sonuna kadar gidin." dedi.

Papazoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışmanın çevrim içi olarak düzenlendiğini hatırlatarak, gelecek sene salgının bitmesini ve yarışmaya yerinde katılmak isteğini ifade etti.

Dağlık Karabağ çatışmaları nedeniyle yarışmanın ertelendiğini söyleyen Papazoğlu, "Yarışmaya 1 hafta kala haber aldık ve 1 haftada hazırlandık. Daha fazla vaktimiz olsa daha güzel bir eser ortaya çıkabilirdi. Yarışma gelecek sene salgın biterse Şuşa kentinde yapılacak deniyor ve bu sefer de katılmak isterim." diye konuştu.

- "Gagauz Türk kültürünü tanıtmak istiyorum"

Papazoğlu, yarışmanın bütün Türkleri birleştiğini belirterek, "Geçmişiniz yoksa geleceğiniz de olmaz, köklerinizi bilmek önemli." dedi.

Ukrayna'da Gagauz Türklerinin yeterince tanınmadığını aktaran Papazoğlu, "Gagauz Türk kültürünü tanıtmak istiyorum. Ukrayna kültürü ve Gagauz Türk kültürlerini birleştirmek istiyorum. Ben iki kültürlü olduğum için iki dilde şarkı söylemek ve Türk halk motiflerini Ukrayna müziğiyle birlikte kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul favori şehrim"

Papazoğlu, Türkiye'yi özellikle de İstanbul'u çok sevdiğini ifade ederek, "Türkiye'de İstanbul favori şehrim. Çok renkli bir şehir, hem büyük hem küçük aynı zamanda, yani tarihsel kültürel var, bununla birlikte genç ve modern. Geleneğin gelecekle buluştuğu yer, benim için İstanbul bunu temsil ediyor." dedi.

Türkçe şarkılara ilgi duyduğunu ve Tarkan'ın "Verme" şarkısının en sevdiği Türkçe şarkı olduğunu aktaran Papazoğlu, "Salgın bitince 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmak istiyorum." şeklinde konuştu.