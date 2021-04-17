Türk’ün gücü Yunan’ı kudurttu

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye ise Batı Trakyalı Türklere sahip çıkmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’yi ziyareti sırasında provokatif söylemlerle Türkiye’yi Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Yunan bakana tepki yağdı... Akit’e konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: “Yunan bakanın söyledikleri en hafif tabirle siyasi nezaketsizliktir. Yunanistan herkesin iddia ettiği gibi demokrasileşmiş devlet olmaktan çok uzak. İç kamuoyuna dönük mesajlarla Türkiye düşmanlığı üzerinden kendi içerisindeki halkına mesaj vermekle bir yönetim tarzı benimseyen ülke. Oradaki azınlık, istese de istemese de Müslüman-Türk azınlığıdır.” TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de, “Yunan bakan ülkemize yaptığı ziyarette yine hadsizliğini ortaya koymuştur” dedi.