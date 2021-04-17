  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk’ün gücü Yunan’ı kudurttu
Gündem

Türk’ün gücü Yunan’ı kudurttu

Libya’dan eli boş dönen ve Doğu Akdeniz’de Türk hakimiyetini görünce adeta çılgına dönen Yunanistan, Avrupa’dan da yeterli desteği alamayınca yalanlarla kamuoyu oluşturma peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:17:00 -
Türk’ün gücü Yunan’ı kudurttu

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Türkiye ise Batı Trakyalı Türklere sahip çıkmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’yi ziyareti sırasında provokatif söylemlerle Türkiye’yi Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Yunan bakana tepki yağdı... Akit’e konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: “Yunan bakanın söyledikleri en hafif tabirle siyasi nezaketsizliktir. Yunanistan herkesin iddia ettiği gibi demokrasileşmiş devlet olmaktan çok uzak. İç kamuoyuna dönük mesajlarla Türkiye düşmanlığı üzerinden kendi içerisindeki halkına mesaj vermekle bir yönetim tarzı benimseyen ülke. Oradaki azınlık, istese de istemese de Müslüman-Türk azınlığıdır.” TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de, “Yunan bakan ülkemize yaptığı ziyarette yine hadsizliğini ortaya koymuştur” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir
Teknoloji

Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir

Çin'in uzun yıllardır satın almak isteyip ABD'nin baskısı nedeniyle alamadığı Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türki..
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sa..
Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!
Gündem

Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!

Haber Global canlı yayınında konuşan Serdar Ortaç, verdiği LGBTİ cevabı ile Buket Aydın'ı dumura uğrattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay