0553 313 94 23

Türkü söylerken ahşap platform kırılınca gölete düştüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şelalede tulum çalan 3 genç, ahşap platformun kırılması sonucu gölete düştü. O anlar kameraya yansıdı.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:59
Türkü söylerken ahşap platform kırılınca gölete düştüler

Çamlıhemşin ilçesindeki Bulut Şelalesi'ne çıkan bir grup genç tulum çalarak türkü söylemeye başladı. Bu sırada yaslandıkları ahşap platform kırılan Alim Aydın, Özgür Parlak ve Osman Albardak gölete düştü. Şok yaşayan gençler, kendi imkanları ile gölden çıktı.

Olayı anlatan Osman Albardak, "Arkadaşlar ile tulum çalıp şarkı söylemek için şelaleye gittik. Şarkı söylemeye başladıktan hemen sonra köprünün tahtası kırıldı ,kendimizi bir anda derenin soğuk sularında bulduk. Hemen tulumu kurtarmaya çalıştık. Çevremizde bulunanlar bizi görüntülediler ve bunları sosyal medyada paylaştılar’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:59
  1. Rize
  2. Çamlıhemşin
  3. platform
  4. tutum
  5. Bulut Şelalesi
  6. Alim Aydın
  7. Özgür Parlak
  8. Osman Albardak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den Twitter'da olay olan paylaşım
    1. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
    2. Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç..
    3. Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına..
    4. Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla..
    5. Evini soyan maskeli hırsızın kim..
    6. EYT çıkıyor mu?
    7. EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT..
    8. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP..
    9. Japonya'nın en zengin insanı Yanai:..
    10. Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı
    11. Küçükçekmece'de korkutan yangın
    12. Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi
    13. Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp..
    14. USASEM Başkanı'ndan Alevilik mesajı:..
    15. ABD, DAEŞ'i bahane ediyor! PKK'ya..
    16. Türkü söylerken ahşap platform..
    17. Fitch'ten Türkiye ekonomisi için..
    18. Galatasaray'a durmak yok
    19. Netanyahu'ya bir darbe de Trump'tan!
    20. Tül perde nasıl beyazlar?
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!