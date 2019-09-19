Türkü söylerken ahşap platform kırılınca gölete düştüler

Çamlıhemşin ilçesindeki Bulut Şelalesi'ne çıkan bir grup genç tulum çalarak türkü söylemeye başladı. Bu sırada yaslandıkları ahşap platform kırılan Alim Aydın, Özgür Parlak ve Osman Albardak gölete düştü. Şok yaşayan gençler, kendi imkanları ile gölden çıktı.

Olayı anlatan Osman Albardak, "Arkadaşlar ile tulum çalıp şarkı söylemek için şelaleye gittik. Şarkı söylemeye başladıktan hemen sonra köprünün tahtası kırıldı ,kendimizi bir anda derenin soğuk sularında bulduk. Hemen tulumu kurtarmaya çalıştık. Çevremizde bulunanlar bizi görüntülediler ve bunları sosyal medyada paylaştılar’’ dedi.