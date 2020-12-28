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Ekonomi TürkTraktör'den Engelsiz Gelişim Platformu projesi
Ekonomi

TürkTraktör'den Engelsiz Gelişim Platformu projesi

TürkTraktör, bu yıl engelli çalışanların teknik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile Engelsiz Gelişim Platformu projesi için iş birliği anlaşmasını imzaladı ve proje kapsamındaki çalışmalara başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:33:02 -
TürkTraktör'den Engelsiz Gelişim Platformu projesi

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile birlikte hayata geçirdiği Engelsiz Gelişim Platformu projesiyle engelli çalışanların teknik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve endüstrideki engelli istihdamının desteklenmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, engelli çalışanlara yönelik olarak 2018 yılında İŞKUR tarafından desteklenen İşitme Engellilere Yönelik Sanal Gerçeklik Teknolojisiyle Teknik Eğitimler projesini hayata geçirdi.

2019 yılında da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile birlikte Bir İşaretin Yeter projesinde yerini aldı.

TürkTraktör, bu yıl ise engelli çalışanların teknik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere TİSK ile Engelsiz Gelişim Platformu projesi için iş birliği anlaşmasını imzaladı ve proje kapsamındaki çalışmalara başladı.

Engelsiz Gelişim Platformu Projesi çalışmaları, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile TürkTraktör İK Direktörü Osman Özdemir liderliğinde, TürkTraktör'ün farklı fonksiyonlarından çalışanların da katılımıyla oluşan bir ekip tarafından yürütülecek.

5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, TİSK'e bağlı 20 üye işveren sendikası ve onlara bağlı kurumlarla da iş birlikleri geliştirilecek. Bu iş birlikleriyle platformdan yararlanacak çalışan sayısının en üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

Engelsiz Gelişim Platformu projesi kapsamında TürkTraktör Ankara Fabrikası'na kurulacak olan tasarım stüdyosunda e-eğitim içerikleri üretilecek ve bu içerikler kurulacak olan online eğitim platformu aracılığıyla görme, işitme ve bedensel engelli bireylere ücretsiz sunulacak.

Metal sanayisinden, tarıma kadar geniş bir yelpazede teknik içeriklerin yanı sıra sosyal becerileri geliştirmeye yönelik içeriklerin de sunulacağı platformdan, TİSK çatısı altında çalışan binlerce engelli bireyin yanı sıra örgün eğitim ve iş gücünde bulunan tüm engelli vatandaşlar ile onların aile ve sosyal çevreleri de yararlanabilecek.

Böylelikle Engelsiz Gelişim Platformu, topluma ücretsiz bir gelişim hizmeti sunarken aynı zamanda bu konuda toplumsal farkındalığın gelişmesine de katkı sağlayacak.

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