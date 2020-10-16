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Aktüel TürkTraktör yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır
Aktüel

TürkTraktör yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - “Sahip olduğumuz son teknoloji motor üretim tesisimizdeki Faz IIIA motor üretimimizin çok büyük bir bölümünü, Faz IIIB ve Faz IV motor üretimimize kaydıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:46:00 -
TürkTraktör yerli üretim motorlarıyla Türkiye pazarındaki faz geçişine hazır

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör uzun yıllardır ihracatını yaptığı, Türkiye’de ise Nisan 2021’de Faz IIIB ve Ekim 2021’de Faz IV emisyon standartlarına geçişi olacak motorlar için hazırlıklarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerli üretim Faz V emisyon standartlarındaki motorlara sahip traktörlerini Ağustos 2020’de Avrupa’ya ihraç etmeye başlayan TürkTraktör, 2021’de kademeli olarak Türkiye’de yürürlüğe girecek olan Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartlarına geçiş için de hazırlıklarına son hız devam ediyor.

Faz IIIB motorların geçişine hazır olan TürkTraktör, yürüttüğü 5 adet Faz IIIB projesinin tamamladı. Toplam 3 adet Faz IV projesinin ise çalışmaları sürüyor. Projelerin onayları 2021’de düzenleme yürürlüğe girmeden önce tamamlanacak.

Çevre, enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele odağıyla sürekli iyileştirmelerine devam eden TürkTraktör, bugüne kadar yerli üretim 500 bini aşkın motor üretti.

TürkTraktör Faz IIIB ve Faz IV motorlarıyla tarımda verimlilik artışına ve çevrenin korunmasına destek vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesine sahip ürünlerin Avrupa ve Kuzey Amerika’da 2014 yılından bu yana kullanıldığını belirterek, “Bir traktörün tüm fonksiyonlarını sağlıklı şekilde yerine getirmesi için motorunun performansı ve verimliliği çok önemlidir. Motorun gerekli gücü üretirken kullandığı teknoloji seviyesi, yakıt tüketimi, sağladığı tork ve zor koşullara verdiği tepki çiftçilerimizin en çok önem verdiği konular.” ifadelerini kullandı.

Özüner, yeni faz standartlarına uyum sağlayan motorlarda daha teknolojik bir elektronik yakıt kontrol sistemi kullanımı gerekliliğinin olduğunu ifade ederek, "Common Rail' teknolojisi olarak da bilinen bu sistemle traktörlerin daha verimli çalışması sağlanırken, üretilen daha fazla tork ve güçle de çiftçilerin memnuniyeti artıyor. Ancak tüm bunlardan daha önemli olan nokta, bu emisyon seviyesine sahip motorlar çevre sağlığı ile çevrenin korunmasına büyük bir katkı sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.


- Motor üretiminde ve pazara sunulan traktörde faz geçişleri tamamlanacak


Özüner, Türkiye’de Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartlarına geçişle birlikte tesislerinde yapılacak üretim değişimine ilişkin şunları kaydetti:

“Sahip olduğumuz son teknoloji motor üretim tesisimizdeki Faz IIIA motor üretimimizin çok büyük bir bölümünü, Faz IIIB ve Faz IV motor üretimimize kaydıracağız. Buna ek olarak, motorlarımızın Türkiye pazarındaki faz geçişlerine uygun şekilde kademeli olarak tüm ürünlerimizde faz geçişlerini de sağlayacağız. Aynı zamanda, Türkiye traktör parkının neredeyse yarısını oluşturan 25 yaş ve üstü araçların daha çevreci traktörler ile değişimine öncülük etmiş olacağız.”


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