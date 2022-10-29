Türk Telekom Prime’dan 3 ay ücretsiz Youtube Premium

İSMAİL ÇOBAN

Bu fırsattan ilk kez Youtube Premium abonesi olan ve belirli tarifelere gelen müşteriler yararlanabiliyorlar. Böylece milyonlarca içeriği reklamsız ve kesintisiz izleyebiliyorlar. YouTube Music Premium ve YouTube Kids uygulamalarından da ücretsiz ve reklamsız faydalanabiliyorlar.

Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Ahmet Gizlice, “Teknolojiye yön veren ürünlerimizle ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarına zenginlik katacak yeni iş ortaklıkları geliştiriyoruz. YouTube’la iş birliğine giderek çevrim içi video içeriği tüketen Türk Telekom Prime müşterilerine sevdikleri içerikleri kesintisiz izleme keyfini sunmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hızlandı

YouTube Premium iş birliklerinden sorumlu EMEA Bölge Müdürü Vincent de Lorca, şunları kaydetti: “Türkiye’de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken sunduğumuz hizmetleri güçlü ortaklıklarla geniş kitlelere ulaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Türk Telekom Prime’la yaptığımız iş birliği sayesinde çok daha fazla YouTube kullanıcısının, YouTube Premium üyeliğiyle yayınlanan içeriklere kesintisiz ulaşacak olmasından mutluyuz.”

Avantaj çok

Türk Telekom Prime’a geçiş yapanlara sunulan Enfes Prime 30 tarifesiyle müşteriler; 1.500 dakika, 250 SMS, 25 GB internet ve 5 GB sosyal medya interneti fırsatlarından 12 ay sözlerine ayda 160 TL’ye faydalanabiliyor.

Enfes Prime 40 tarifesini tercih eden müşteriler 12 ay sözlerine ayda 180 TL’ye, 2 bin dakika, 250 SMS, 30 GB internet ve 10 GB sosyal medya interneti satın alabiliyor. Enfes Prime Limitsiz Sosyal Medya tarifesinde ise 2 bin dakika, 250 SMS, 40 GB internet ve sınırsız sosyal medya internete 12 ay taahhüt ile ayda 230 TL’ye sahip olunabiliyor. Ayrıca tarifelere geçiş yapan müşterilere ilk ay 20 GB hediye internet veriliyor. Ek olarak Türk Telekom Prime Enfes tarifeleri müşterilerine Türk Telekom aboneleriyle sınırsız konuşma hakkı tanınıyor. Bunlar, ayrıca her ay Sil Süpür’den 5G internet, BİP, sınırsız WhatsApp ve Yaay kullanabiliyor.