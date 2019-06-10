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Türkşeker’e ait 3 taşınmaz özelleştirilecek

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Erzincan, Kastamonu ve Van’daki 3 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
Türkşeker’e ait 3 taşınmaz özelleştirilecek

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Erzincan, Kastamonu ve Van’daki 3 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.


Türkşeker’in ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Atatürk Mahallesi Değirmenbaşı mevkisindeki, Kastamonu’nun merkez ilçesi Cebrail Mahallesindeki ve Van’ın Erciş ilçesi Kışla Mahallesindeki bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirmesi yapılacak.


İhaleler, kapalı zarfta teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. İhaleye son teklif verme tarihi 21 Haziran olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
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