TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? TÜRKŞEKER işçi alımı hangi illerde yapılacak?
TÜRKŞEKER işçi alımı yapacağını duyurmasından sonra TÜRKŞEKER işçi iş ilanları araması bir hayli arttı. TÜRKŞEKER fabrikalarında çalışacan 100 işçi alımı yapılacak. Mekatronik makine bakım onarım, yapı tesisat sistemi, kaynakçı başta olmak üzere farklı meslek gruplarında işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman? TÜRKŞEKER işçi alımı şartları neler? TÜRKŞEKER işçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte detaylar.
TÜRKŞEKER işçi alımı kapsamında 130 sürekli personel istihdam edilecek. TÜRKŞEKER işçi alımı kapsamında göreve başlayacak personelleri Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Fabrikası'nda çalıştırılacak. Personel alımına dair ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanırken, adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR iş ilanları üzerinden yapabilecek. Başvuru işlemleri 29 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.
TÜRKŞEKER işçi alımı hangi ilde hangi meslek gruplarında yapılacak?
130 personelin 30'u şeker fabrikalarında, 100'ü ise makine fabrikalarında görev yapacak. Bu personellerin görev ve illere göre dağılımları şu şekilde olacak:
Makine Bakım Onarım: 1 Ağrı, 1 Ankara, 1 Burdur, 1 Çarşamba, 1 Elazığ, 1 Erciş, 1 Ereğli, 1 Eskişehir, 1 Ilgın, 1 Kars, 1 Kastamonu, 2 Malatya, 1 Susurluk, 1 Uşak, 1 Yozgat
Mekatronik Makine Bakım Onarım: 1 Ağrı, 1 Ilgın, 1 Kastamonu
Yapı Tesisat Sistemi: 1 Ilgın, 1 Kastamonu, 1 Susurluk, 1 Yozgat
Kaynakçılık: 2 Ağrı, 1 Ilgın, 1 Kastamonu
Proses Alımı: 3 Eskişehir
Makine fabrikaları için dağılım
Bilgisayar Makine İmalatı: 10 Ankara Makina, 17 Eskişehir Makina
Mekatronik: 6 Ankara Makina, 10 Eskişehir Makina, 8 EMAF
Çelik Konstrüksiyon: 9 Ankara Makina
Kaynakçı: 10 Ankara Makina, 3 Eskişehir Makina, 2 EMAF
Döküm: 9 Eskişehir Makine
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme: 2 Eskişehir Makine
Yapı Tesisat Sistemi: 2 Eskişehir Makine
Endüstriyel Bakım Onarım: 2 Eskişehir Makine
Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü: 3 EMAF
Makine Resim Ve Konstrüksiyonu: 3 Ankara Makina, 3 Eskişehir Makina, 1 EMAF
TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
18 Yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olması,
Makine Resim ve Konstrüksiyonu için KPSS şartı aranmaktadır,
Meslek lisesi ve Önlisans mezunu ile ilgili bölümlerden mezun olması,
Adayların başvurduğu kontenjan için 2 yıl iş tecrübesine sahip olması,
Meslek dallarının MEB onaylı belgelerine ve sertifikalarına sahip olması,
İş başvurusunu yapacak olan adayların askerlik görevini yerine getirmiş olması,
Daha önceki çalıştığı kamu kurumlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmamış olması,
Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunun olmaması ve bunu tam teşekkürlü devlet hastanesi heyet kurulu onaylı sağlık raporu ile ispat etmesi.