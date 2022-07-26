TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? TÜRKŞEKER işçi alımı hangi illerde yapılacak?

TÜRKŞEKER işçi alımı kapsamında 130 sürekli personel istihdam edilecek. TÜRKŞEKER işçi alımı kapsamında göreve başlayacak personelleri Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Fabrikası'nda çalıştırılacak. Personel alımına dair ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanırken, adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR iş ilanları üzerinden yapabilecek. Başvuru işlemleri 29 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

TÜRKŞEKER işçi alımı hangi ilde hangi meslek gruplarında yapılacak?

130 personelin 30'u şeker fabrikalarında, 100'ü ise makine fabrikalarında görev yapacak. Bu personellerin görev ve illere göre dağılımları şu şekilde olacak:

Makine Bakım Onarım: 1 Ağrı, 1 Ankara, 1 Burdur, 1 Çarşamba, 1 Elazığ, 1 Erciş, 1 Ereğli, 1 Eskişehir, 1 Ilgın, 1 Kars, 1 Kastamonu, 2 Malatya, 1 Susurluk, 1 Uşak, 1 Yozgat

Mekatronik Makine Bakım Onarım: 1 Ağrı, 1 Ilgın, 1 Kastamonu

Yapı Tesisat Sistemi: 1 Ilgın, 1 Kastamonu, 1 Susurluk, 1 Yozgat

Kaynakçılık: 2 Ağrı, 1 Ilgın, 1 Kastamonu

Proses Alımı: 3 Eskişehir

Makine fabrikaları için dağılım

Bilgisayar Makine İmalatı: 10 Ankara Makina, 17 Eskişehir Makina

Mekatronik: 6 Ankara Makina, 10 Eskişehir Makina, 8 EMAF

Çelik Konstrüksiyon: 9 Ankara Makina

Kaynakçı: 10 Ankara Makina, 3 Eskişehir Makina, 2 EMAF

Döküm: 9 Eskişehir Makine

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme: 2 Eskişehir Makine

Yapı Tesisat Sistemi: 2 Eskişehir Makine

Endüstriyel Bakım Onarım: 2 Eskişehir Makine

Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü: 3 EMAF

Makine Resim Ve Konstrüksiyonu: 3 Ankara Makina, 3 Eskişehir Makina, 1 EMAF

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

18 Yaşını doldurmuş 30 yaşını tamamlamamış olması,

Makine Resim ve Konstrüksiyonu için KPSS şartı aranmaktadır,

Meslek lisesi ve Önlisans mezunu ile ilgili bölümlerden mezun olması,

Adayların başvurduğu kontenjan için 2 yıl iş tecrübesine sahip olması,

Meslek dallarının MEB onaylı belgelerine ve sertifikalarına sahip olması,

İş başvurusunu yapacak olan adayların askerlik görevini yerine getirmiş olması,

Daha önceki çalıştığı kamu kurumlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmamış olması,

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunun olmaması ve bunu tam teşekkürlü devlet hastanesi heyet kurulu onaylı sağlık raporu ile ispat etmesi.