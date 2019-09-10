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Türksat Model Uydu Yarışması heyecanı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Model Uydu Yarışması'nın uçuş etapları yapılıyor

10 Eylül 2019 Salı 13:29
Türksat Model Uydu Yarışması heyecanı

ANKARA (AA) - Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Model Uydu Yarışması'nın uçuş etapları gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki yarışmanın uçuş etapları Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde büyük rekabete sahne oldu.

Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Çavuşoğlu, yarışma öncesinde katılımcı öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Model Uydu Yarışması'nın bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini hatırlatarak, organizasyonun geçen sene TEKNOFEST kapsamına alınmasıyla farklı bir kulvara taşındığını söyledi.

Yarışmada derece alan takımlara ödüllerinin, gelecek hafta TEKNOFEST'te verileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Sizleri çok heyecanlı görüyoruz. Bizler de sizler kadar heyecanlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında ülkemizde son yıllarda ciddi gelişmeler oluyor. Hamle deyince de akla gençler geliyor. O yüzden sizlerden bu ülke çok şey bekliyor." dedi.

- "Rekor başvuru geldi"

Türksat Ar-Ge ve Uydu Tasarım Direktörü Tayfun Dar da yarışmaya bu sene rekor sayıda başvuru aldıklarına dikkati çekerek, gelecek yıllarda bunun daha da artmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Yarışma hakkında bilgi veren Dar, şöyle konuştu:

"Takımlar tarafından tasarlanan model uydular drone ile 500 metre yüksekliğe çıkarılacak. Uyduların serbest düşmeyle yere inişleri gerçekleşecek. 400 metrede de otomatik ayrılma olacak. Bu sürede uydu üzerindeki sensörlerden yer istasyonuna veri aktarımı gerçekleşecek. Yer istasyonundaki aktarımlar yine komuta kontrol bilgisayarlarıyla görselleştirilecek. Tüm parametreler hakemlerimiz tarafından değerlendirilecek."

- "Hedefimiz birincilik"

İstanbul Teknik Üniversitesi Apis 8B Takım Kaptanı İsmail Özcan, Türksat tarafından yarışma olduğu duyurulunca başvuru yaptıklarını ve sürece çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Her sene Türkiye ve ABD'deki yarışmalara katıldıklarını vurgulayan Özcan, "Bu sene ABD'deki Cansat Competition'da dünya birincisi olduk. Türksat'ın yarışmalarında da 7'ncilik ve 9'unculuk dereceleri elde etmiştik. Bu seneki hedefimiz birincilik." diye konuştu.

Özcan, takımlarında elektronik haberleşme, uzay, uçak ve fizik mühendisliği bölümlerinden üyeler bulunduğunu kaydetti.

Başkent Üniversitesinin ParsyCAN Takım Kaptanı Kemal Güven de Model Uydu Yarışması'na 3'üncü kez katıldıklarını belirterek, daha önce 4'üncülük ve 3'üncülük dereceleri olduğunu, bu sene daha iyi bir dereceye ulaşmak istediklerini söyledi.

Takımlarında makine, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden 4 öğrenci olduğunu ifade eden Güven, "Bu, multidisipliner bir çalışma. Farklı bölümlerden arkadaşların hepsi ileride iş ortamında da böyle çalışmalar yapacak. Bu yüzden ekip çalışması hoşumuza gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Türksat Model Uydu Yarışması

Yarışmada, takımların model uydularında yaptıkları son kontrollerin ardından uçuş etabına geçildi. Yarışmanın uçuş etapları yarın da devam edecek.

Uçuş esnasında her model uydu, taşıdığı sensörlere ait telemetri bilgisini yer istasyonuna gönderiyor. Ayrıca her yarışmada, yarışmacı takımların, yarışma kurulu tarafından belirlenen özel görevleri (basınç, yükseklik, irtifa kaybı, batarya gücü, fotoğraf ve/veya video çekimi, ekipman açma, yük taşıma, yere iniş sonrası konum gönderme ve benzeri) yerine getirmesi isteniyor.

Gelenekselleşen Türksat Model Uydu Yarışmaları mühendislik alanında eğitim alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme becerisi ve disiplinler arası çalışma ve tecrübe paylaşımına imkan tanıyor.

Ayrıca öğrenciler farklı üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımının yanı sıra Türksat AŞ'de uydu operasyonlarında çalışan uzman personel, sektörde yer alan firmalar ve STK'lerle iletişim olanağı buluyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:29
  1. model uydu yarışması
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