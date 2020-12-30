Türksat Kablo'dan yeni yıl promosyonu

ANKARA (AA) - Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki müşterileri için yeni yılda FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz yayına açacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin kablo operatörü Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki müşterileri için yeni yılda, FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açıyor.

Müşterilerin iletişim araçlarını daha rahat kullanabilmeleri amacıyla yapılan promosyon, 1 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.