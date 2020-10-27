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Ekonomi Türksat Kablo’dan Cumhuriyet Bayramı promosyonu
Ekonomi

Türksat Kablo’dan Cumhuriyet Bayramı promosyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:21:15 -
Türksat Kablo’dan Cumhuriyet Bayramı promosyonu

ANKARA (AA) - Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın coşkusunu yaşatmak amacıyla FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açılıyor.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın coşkusunu yaşatmak amacıyla FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açılacağı duyuruldu.

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