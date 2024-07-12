  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Banka şifrelerinizi hemen değiştirin!

Türk devi satıldı: Enerji sektöründe dengeler değişti! Çalışmalara başladılar... Çok konuşulacak sözler

Hindistan Türkiye'den sipariş etti! Avrupa Türkiye'nin kapısını çaldı: Avrupa’ya kasa kasa gönderiliyor!

Zampara Sapık Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Harama el sürmem'

Çin ve Rusya'dan ortak işbirliği! The Times yazdı: Kuzey Kutbu'nda ticaret yolu açıyor! flaş karar

İYİ Parti’nin oy oranı bakın ne kadarmış!

İşte bu yüzden solcuların hedefinde! Süleyman Soylu’dan Kur’an tilaveti

Hollanda'nın patronundan Avrupa'yı sallayacak açıklama: Finali Türkiye hak ediyordu

Ankara bunu konuşuyor! Davutoğlu’ndan bomba “Erdoğan” çıkışı: Teklif gelirse…

Frank Hoogerbeets'ten gündemi sarsacak uyarı: Tetikte olun, 8 şiddetinde deprem yaşayabiliriz
Teknoloji Türksat 6A'nın Yörünge Yolculuğu Devam Ediyor: İkinci Ateşleme Yapıldı!
Teknoloji

Türksat 6A'nın Yörünge Yolculuğu Devam Ediyor: İkinci Ateşleme Yapıldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-12 22:24:00 -
Türksat 6A'nın Yörünge Yolculuğu Devam Ediyor: İkinci Ateşleme Yapıldı!

Türksat 6A, 10 Temmuz'da ilk ateşlemesini başarıyla gerçekleştirdi; bir saat önce ise ikinci ateşleme başarıyla yapıldı. Türksat 6 A'nın nihai yörüngesi 35,786 kilometrede konumlanacak. Uydu, Türkiye’nin dünya nüfusunun %65'ine ulaşmasını sağlayacak ve bağımsızlık açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

Türksat 6A, Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme uydusu olarak önemli bir aşamayı başarıyla geride bıraktı. 10 Temmuz'da yapılan ilk ateşlemesi başarıyla tamamlandı ve bu manevra, uydunun nihai yörüngesine ulaşma sürecinin ilk adımını oluşturdu. Bugün ise ikinci ateşleme bir saat önce başarıyla gerçekleştirildi.

Uydu, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın ardından yaklaşık 30 dakika içinde Türksat 6A, roketten ayrılarak 67. dakikada ilk sinyalini gönderdi. Bu, projenin başarıyla ilerlediğini gösteren önemli bir gelişme oldu.

Türksat 6A’nın nihai hedefi, yeryüzünden 35,786 kilometre uzaklıkta dairesel bir yörüngeye yerleşmektir. Uydu, mevcut bulunduğu eliptik yörüngeden beş ayrı ateşleme ile adım adım nihai konumuna ulaşacak. İlk ateşlemenin sonuçları değerlendirildikten sonra, ikinci ateşlemenin 12 Temmuz’da yapılması planlanıyordu. Bu süreçte, yörünge hesaplamaları tamamen Türk mühendisler ve araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcıyla donatılmış olup, 8,4 kilovat güce sahip ve 4,229 kilogram ağırlığındadır. Bu özellikleriyle, hizmet vereceği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelere de ulaştı. Uydunun devreye girmesiyle birlikte, Türkiye, kendi haberleşme uyduları ile dünya nüfusunun %65'inden fazlasına ulaşabilme kapasitesine sahip oldu. Böylece Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir saat önce (12 Temmuz 2024 Saat 21.15) Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk ve yerli uydumuz Türksat 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı" müjdesini verdi

Türksat 6A, %80’in üzerinde bir yerlilik oranıyla Ankara’daki TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH gibi çeşitli kurumların iş birliği ile başarıyla yürütüldü. Bu ortaklık, Türkiye’nin uzay alanındaki kapasitesini artırarak, teknoloji transferi ve yerli üretim konularında önemli bir katkı sağladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23