Türksat 6A'nın Yörünge Yolculuğu Devam Ediyor: İkinci Ateşleme Yapıldı!

Türksat 6A, Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme uydusu olarak önemli bir aşamayı başarıyla geride bıraktı. 10 Temmuz'da yapılan ilk ateşlemesi başarıyla tamamlandı ve bu manevra, uydunun nihai yörüngesine ulaşma sürecinin ilk adımını oluşturdu. Bugün ise ikinci ateşleme bir saat önce başarıyla gerçekleştirildi.

Uydu, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın ardından yaklaşık 30 dakika içinde Türksat 6A, roketten ayrılarak 67. dakikada ilk sinyalini gönderdi. Bu, projenin başarıyla ilerlediğini gösteren önemli bir gelişme oldu.

Türksat 6A’nın nihai hedefi, yeryüzünden 35,786 kilometre uzaklıkta dairesel bir yörüngeye yerleşmektir. Uydu, mevcut bulunduğu eliptik yörüngeden beş ayrı ateşleme ile adım adım nihai konumuna ulaşacak. İlk ateşlemenin sonuçları değerlendirildikten sonra, ikinci ateşlemenin 12 Temmuz’da yapılması planlanıyordu. Bu süreçte, yörünge hesaplamaları tamamen Türk mühendisler ve araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Türksat 6A, 20 adet Ku Band aktarıcıyla donatılmış olup, 8,4 kilovat güce sahip ve 4,229 kilogram ağırlığındadır. Bu özellikleriyle, hizmet vereceği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelere de ulaştı. Uydunun devreye girmesiyle birlikte, Türkiye, kendi haberleşme uyduları ile dünya nüfusunun %65'inden fazlasına ulaşabilme kapasitesine sahip oldu. Böylece Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıktı.

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Bir saat önce (12 Temmuz 2024 Saat 21.15) Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk ve yerli uydumuz Türksat 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı" müjdesini verdi

Türksat 6A, %80’in üzerinde bir yerlilik oranıyla Ankara’daki TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisleri tarafından üretildi. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH gibi çeşitli kurumların iş birliği ile başarıyla yürütüldü. Bu ortaklık, Türkiye’nin uzay alanındaki kapasitesini artırarak, teknoloji transferi ve yerli üretim konularında önemli bir katkı sağladı.