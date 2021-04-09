TÜRKSAT 5A son sürat yola devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A, 5B ve 6A uydularına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Karaismailoğlu, Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Sistemler güncelleniyor

Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını söyledi. Uydular üzerinden yayıncılıkla ön plana çıkacaklarını belirten Karaismailoğlu, “Ülkemizin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uzaydaki gücü ile etkinliği de hayati önem taşıyor” dedi.

Dörtte üçü bitti

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Ekvator’dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun dörtte üçünü tamamladı. Haberleşme uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak. Uydumuz hizmete girdiğinde Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra Akdeniz, Ege ile Karadeniz’i kapsama altına alacak. Türksat 5A, TV yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde ülkemizi dünyada Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Elektrik itki sistemiyle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süreyle bu görevini yerine getirecek.”

Geri sayım sürüyor

Türkiye’nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, “Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız. 42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B’nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Band veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır” şeklinde konuştu. Karaismailoğlu, milli imkânlarla geliştirilecek Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğine dikkat çekti. Bu yıl uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Karaismailoğlu, “Türksat 6A’yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.