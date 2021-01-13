Türksat 5A, iletişimimizin güvenliğini artıracak

Airbus tarafından üretilen 5A uydusunda mühendislerimiz de görev aldı.

5B uydusunda da çalışan mühendislerimiz var.

Atılmış 7 uydumuz var. En büyük uydumuz 3.5 tonla 5A. 5B 5A’dan daha büyük olacak.

5A’yla önemli bir adım atıyoruz, daha geniş alanda kaliteli yayınlar yapılmasına imkân tanıyoruz.

Yeni uyduyla iletişimi güvenli ve konforlu kılıyoruz.

Yeni projeler yolda

Uydu adedimizi artırıyoruz, artıracağız. Yerlileşme hamlelerimiz devam ediyor. Çok önemli projeler başlatılmış durumda. Bunlardan 6A projesi dikkat çekiyor. Yerli projede mühendislerimiz görev alıyor.

6A projemiz başarıyla tamamlanacak.

Kendi uydumuz 6A’nın 2022’de uzayda yerini alması planlanıyor.

Bundan böyle kendi platformlarımızı kullanmaya başlayacağız. Başka ülkelere, firmalara sipariş vermeyeceğiz.

3 de görüntü uydumuz bulunuyor. Mühendislerimizin elinden çıkan bu uydular 8-9 senedir aktif.

İmece adlı bir uydu da yakında devreye girecek. Onun da 1-1.5 sene içinde uzaya fırlatılacağı tahmin ediliyor.

Emin adımlarla yürüyoruz

Emin adımlarla yürüyor, ilerliyoruz. İnşallah, haberleşme uydusu üretebilen ilk 10 ülkeden biri olacağız.

Öbür taraftan ülkemizin uzay yol haritası çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ay yol haritasını açıklayacak.

Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Dur durak bilmiyoruz.

Savunma sanayiinde çok iyi yerdeyiz. Yerli ürünlerimizi üretip ihraç ediyoruz. Çok başarılıyız. Uzayda da aşama kat ediyoruz, edeceğiz.

Çok çalışmalıyız. Oturarak, bedavadan, kolay şekilde hedefleri yakalayamayız.

Gelinen aşamada radar, hava durumu gibi uydularına da önem veriyoruz. İlaveten tarım, su yönetimi gibi alanlarda da uyduları kullanmayı amaçlıyoruz.