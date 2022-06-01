  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türksat 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 21.9 büyüdü
Ekonomi

Türksat 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 21.9 büyüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilişkili kuruluşu Türksat AŞ, geçen yıl yüzde 21.9 büyüdü. 2021’de toplam net satışlarını 3 milyar 43 milyon liraya çıkaran şirket, faaliyet kârını yüzde 9 arttırarak 1 milyar 231 milyon liraya taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 22:09:00 -
Türksat 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 21.9 büyüdü

Net kârını da yüzde 106’nın üzerinde arttırarak 1 milyar 650 milyon liraya ulaştırdı. 2020’de 1 milyon 117 bin olan Kablonet abone sayısı, 2021’de 1 milyon 183 bini buldu. Kablo TV abone sayısı da aynı dönemde 1 milyon 285 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.

Ortalama 771 milyon işlem

Kullanımı yaygınlaşan e-Devlet’e talep 2021’de de artarak devam etti. Platformda aylık ortalama 771 milyon işleme imza atıldı. Kullanıcı sayısı 59 milyona yaklaşan e-Devlet sayesinde vatandaşlar 860’tan fazla kuruma ait 6 bin 452 hizmete kesintisiz erişebiliyor. Özellikle kamu kurumlarının dijital dönüşümüne öncülük eden Türksat AŞ, 2021’de 143 bilişim projesi gerçekleştirdi. Macunköy yerleşkesinde inşası tamamlanan kuruluşun Veri Merkezi de geçen yıl devreye alındı. Şirket, hem uydu hem bilişim hem de kablo altyapısıyla ülkenin haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyor. Mobil haberleşme altyapısının bulunmadığı yerleşim yerlerine kurulum ve işletme hizmetleri veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay