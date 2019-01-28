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TÜRKPATENT'ten bir yılda 106 bin tescil

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan:- "Türkiye, 120 bini aşan sayıyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını geçen yıl da devam ettirdi"- "Kurumumuz geçen yıl 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markayı tescilledi"

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
TÜRKPATENT'ten bir yılda 106 bin tescil

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'nin 120 bini aşkın başvuruyla "Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma" unvanını geçen yıl da devam ettirdiğini belirterek, "Kurumumuz geçen yıl 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markayı tescilledi." dedi.

Asan, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu TÜRKPATENT'e geçen yıl, patent ve faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaretler alanlarında yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında yoğun bir yılı geride bıraktığını ifade eden Asan, kuruma 2018'de 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapıldığını ve 2 bin 844 yerli patentin tescil edildiğini söyledi.

Asan, Avrupa Patent Ofisinde tescili gerçekleştirilen 10 bin 845 yabancı patentin de Türkiye'ye giriş yaptığına işaret ederek, "Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) geçen yıl aralıkta açıkladığı rapora göre Türkiye ulusal düzeyde patent başvurularında 13. sırada." diye konuştu.

Buluşların korunmasında diğer bir koruma türü olan "faydalı model" başvuru sayısının da geçen yıl 2 bin 770 olduğunu aktaran Asan, "Patent ve faydalı model başvuruları birlikte değerlendirildiğinde 10 binin üzerinde yerli buluş için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı." ifadesini kullandı.

Asan, sınai mülkiyet alanında değerleme ve ticarileştirme faaliyetleri yürütmek üzere geçen yıl Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık AŞ'nin kurulduğunu anımsatarak, TÜRKPATENT'in sermayedarlığındaki şirketin, Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında marttan itibaren aktif olarak faaliyete başlamasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Geçen yıl kuruma 120 bin 8 marka başvurusu yapıldığını, bunların 105 bin 550'sinin yerli firmalardan ve şahıslardan geldiğini vurgulayan Asan, "Türkiye 120 bini aşan sayıyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını bu yıl da devam ettirdi.Kurumumuz geçen yıl 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markayı tescilledi." diye konuştu.

Asan, kuruma geçen yıl yerli ve yabancı toplam 41 bin 567 tasarım başvurusu yapıldığına dikkati çekerek, Lahey Anlaşması kapsamında aralıkta yapılan tasarım başvurularının kesinleşmesiyle bu sayının 42 bini geçmesini beklediklerini anlattı.

- "Türkiye ulusal tasarım başvurularında dünyada 4. sırada"

Türkiye'deki tasarım başvurularının yaklaşık yüzde 85'inin yerli başvuru sahiplerine ait olduğuna işaret eden Asan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da yerli ve milli üretime büyük önem verdiklerini hatırlattı. Asan, "WIPO'nun Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye, ulusal tasarım başvurularında dünyada 4. sırada yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulamasına başlanırken, Türk Tasarım Danışma Konseyinin yapısı da 298 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olarak revize edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Asan, geçen yıl ülkenin farklı şehirlerinden ve yörelerinden kuruma 228 coğrafi işaret başvurusu yapıldığını ve 87 yeni coğrafi işaret tescil edildiğini aktararak, bu tescillerle birlikte Türkiye'nin tescilli coğrafi işaret sayısının 400'e ulaştığını bildirdi.

Coğrafi işaretler açısından özellikle amblem kullanımının geçen yıl zorunlu hale gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Asan, şunları kaydetti:

"10 Ocak 2018 itibarıyla zorunlu hale gelen coğrafi işaret amblemleri ülke genelinde önemli bir kullanım seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda, Türkiye'nin coğrafi işaret envanterinin dijital ortama aktarılması çalışması da yer alıyor. Bu proje aynı zamanda başvuru ve tescil sahiplerini, üreticileri, perakende sektörü temsilcilerini, tüketicileri, bu alandaki bilimsel çalışma yapan kişileri aynı platformda buluşturmayı amaçlıyor. Yine söz konusu program kapsamında Türkiye'nin 5 yıllık dönemini kapsayan Fikri Mülkiyet Stratejisi'nin hazırlanması çalışmalarında önemli mesafe katedildi. Birbiri ardına gerçekleştirdiğimiz Sınai Mülkiyet ve Telif Hakları çalıştaylarının ardından taslak strateji belgesi ortaya konulacak. Fikri Mülkiyet Stratejisi'nin şubatta toplanması planlanan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunda son şeklini alması ve Cumhurbaşkanlığına iletilmesi bekleniyor."

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
  1. Habip Asan
  2. marka başvurusu
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  4. TÜRKPATENT

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