TÜRKPATENT’te Korona marka yoğunluğu

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yapılan marka başvuruları içerisinde ilginç isimlerin de yer aldığı görüldü. “Koronalım” markasının “Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online internet sitesi sağlama hizmetleri” için alındığı öğrenildi. Markayı tescil eden kişi “koronalim.com.tr” adıyla e-ticaret sitesi kurabilecek.

“Koronalım” com.tr

Yapılan diğer başvuruların ise korona, korona elbisesi, antikorona, kortsis korona takip sistemi, korona siperi, korona dezenfekte ilacı gibi çeşitli adlar altında yapıldığı görüldü. Türkiye 2011’den bu yana Avrupa’da en fazla marka başvurusu yapılan ülke olma unvanını korurken, başvuru sayıları da her geçen yıl artıyor. 2019’da başvuru sayılarında bir önceki seneye göre yerli patentte yüzde 11, faydalı modelde yüzde 8, markada yüzde 13 ve tasarımda yüzde 11’lik artış oldu. TÜRKPATENT’e 8 bin 126 yerli patent ve 2 bin 906 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 119 bin 412’si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildi.