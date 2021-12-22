Turkovac acil kullanım izni çıktı! Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında önemli bir eşik daha aşıldı. TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "Yerli aşımız acil kullanım izni aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovac'ı da sunabileceğiz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Yeni aşı ne zaman kullanıma sunulacak?

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. 10 gün içerisinde tetkikler bitecek, gelecek hafta sonundan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız." açıklamasında bulundu.