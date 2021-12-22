  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Turkovac acil kullanım izni çıktı! Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Gündem

Turkovac acil kullanım izni çıktı! Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:23:00 - 2021-12-22 14:40:36
Turkovac acil kullanım izni çıktı! Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında önemli bir eşik daha aşıldı. TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "Yerli aşımız acil kullanım izni aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovac'ı da sunabileceğiz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Yeni aşı ne zaman kullanıma sunulacak?

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. 10 gün içerisinde tetkikler bitecek, gelecek hafta sonundan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay