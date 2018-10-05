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Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu "Yeni yabancı kuralımız sayesinde önümüzdeki sezon Türk oyuncularımız kendilerini geliştirebilmek adına daha fazla süre alma fırsatı bulacaklar" dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 15:56
Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinde başlayacak 2018-2019 sezonu öncesi bir mesaj yayınladı.

Yeni sezonun yüksek kalite ve rakabet içinde geçeceğine inandığını ifade eden Türkoğlu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Bu organizasyonlarımızın Avrupa'nın en gözde ligleri arasında yer almasını sağlayan yüksek kalite ve rekabetin bu sezon da yaşanacağından hiç kuşkumuz yok. Hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hem de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın kalitesi, kulüplerimizin Avrupa kupalarında aldıkları başarılarla bir kez daha tescillenirken; Basketbol tarihinin en yüksek rakamlı yeni yayın anlaşması da Süper Liglerimizin marka değerinin ne kadar arttığının bir diğer kanıtı.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak liglerimizin kalitesini artırmak kadar milli takımımızın başarıları için zemin oluşturmak gibi önemli görevlerimiz de var. Yeni yabancı kuralımız sayesinde önümüzdeki sezon Türk oyuncularımız kendilerini geliştirebilmek adına daha fazla süre alma fırsatı bulacaklar. Ayrıca kulüplerimizi de yabancı kontenjanlarını değerlendirirken tercihlerini daha nitelikli yabancı oyunculardan yana kullanmaya teşvik etmiş olacağız. Aynı şekilde, yeni antrenör kriterlerimizle birlikte kendilerini ispat etmiş ve ligimize değer katacak yabancı çalıştırıcılara kapılarımızı açarken, Türk antrenörlerimize de fırsat eşitliği yaratıyoruz. Bu kararlarımız ile hem milli takımlar düzeyinde başarı artışı sağlamayı hem de liglerimiz için Türk sporcu ve yöneticilerinden oluşan bir kaynak yaratmayı hedefliyoruz.

Federasyon olarak büyük önem verdiğimiz ve ilkini geçen sezon düzenlediğimiz Basketbol Gençler Ligi'nin meyvelerini vermeye başladığını görmek de yeni sezon öncesi bizleri mutlu eden bir başka konu. BGL'de kendini geliştiren birçok oyuncumuz bu sezon kulüpleriyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tecrübesi yaşayacak. Yolun başındaki bu genç kardeşlerime Süper Lig'de bol şans diliyor ve çok çalışmalarını kendilerini durmadan geliştirmelerini tavsiye ediyorum.

Yeni sezon öncesinde başta kulüplerimiz olmak üzere; sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza ve yayıncı kuruluşumuz Tivibu'ya Türk basketboluna sağladıkları kıymetli katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. 1934-1959 yılları arasında başka branşlarla aynı çatı altında yönetilen basketbolumuzun müstakil bir federasyona kavuşmasının 60. yılını kutlayacağımız 2018-2019 sezonu başlarken; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar diliyor; basketbol severlere keyif veren bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:56
  1. Türkiye Basketbol Federasyonu
  2. HİDAYET TÜRKOĞLU
  3. BASKETBOL
  4. YENİ SEZON

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