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Türkoğlu: Takımlarımızın başarıları ülkeyi gururlandırıyor

TBF Başkanı Türkoğlu, "Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'miz, gerekse takımlarımızın Avrupa'daki mücadelelerini yakından takip ediyor olacağız." dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:31
Türkoğlu: Takımlarımızın başarıları ülkeyi gururlandırıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Adana'da oynanan maçla 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek müzesine götüren Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Türk sporu ve basketbolu açısından kupanın önemine değinen Türkoğlu, yeni tasarımıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk defa sahibini bulduğunu vurguladı.

Hidayet Türkoğlu, Adana'nın kadın basketboluna uzun zamandır değer kattığını belirterek, organizasyon dolayısıyla ev sahipliği ve misafirperverliği için yerel yöneticilere teşekkür etti.

Bu sene erkeklerde 12, kadınlarda da 8 takımla Avrupa maçlarında mücadele edileceğini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayan Başkan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın milli takımımız federasyonumuzun gurur kaynağı. İnşallah aynı başarıyı sürdürürler. İnşallah A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'deki dünya şampiyonası müsabakalarına, daha sonra da A Milli Kadın Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'na gider. Bizim ülke olarak bu tip organizasyonlarda her zaman bulunmamız gerektiğine inanan bir insanım. Hepsine başarılar diliyorum."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:31
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