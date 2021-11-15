Türkmenlere Barzani tuzağı

Karabağ’dan Bosna’ya, Libya’dan Somali’ye kadar uluslararası meseleleri ülkemiz ve mazlum halklar lehine çözen Türkiye’nin, kadim bağlarımızın olduğu Kerkük’teki Peşmerge işgalini engellemesi için de harekete geçmesi bekleniyor. Irak Merkezi Hükümeti ve Barzani arasında yapılan anlaşmaya göre, Peşmerge güçlerinin 25 Kasım’da Kerkük’e girerek güvenliği üstleneceği belirtiliyor. Binlerce yıllık Türkmen şehri olan Kerkük’e girecek Barzani güçlerinin sistematik bir şekilde soykırım yapmasından korkuluyor. Gazetemize konuşan dış politika uzmanları ve STK temsilcileri, Barzani güçlerinin diploması yoluyla mutlaka engellenmesi gerektiğini kaydediyor...

ABD için dizayn edilmek isteniyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnanç: “ABD, Barzani ile Irak’ı yeniden dizayn etmek istiyor. Kerkük’teki demografik yapı değiştirilmek isteniyor. Türkiye’nin bu noktada hukuken eli güçlü. Böyle bir tablonun oluşmasına müsaade etmemelidir. Aksi halde bölgede Türkiye aleyhine de istenmeyen olaylar gelişebilir. Peşmerge bölgeye girerse, Irak ordusunun bir parçası gibi gösterilecek. Ve her yerde karşımıza çıkarılacaklar. Türkiye bu oyuna gelmemeli. Bölgenin Amerika yararına dizayn edilmemesi için harekete geçmeli. Eğer Kerkük korunacaksa, bunu bölgenin aslı unsuru Türkmenlerin yapması gerektiği vurgulanmalıdır. Türkmenler daha fazla desteklenmelidir. Peşmergenin, Irak ordusunun bir parçası haline getirilmesi de engellenmelidir. Kerkük’ün iç siyasette de karşılığı vardır. Bu gerçek gözetilerek hareket edilmelidir.”

Kerkük kadim Türk şehridir

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican: “Kerkük’ün yönetimini ve güvenliğini Peşmergeye devredileceğini üzüntüyle öğrendik. Geçmişte Erbil aynı şekilde demografik yapısı değiştirilerek işgal edildi. Tarihi misyon gereği Kerkük’e sahip çıkmalı, emperyalistlerin kötü emellerine kurban vermemeliyiz. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki; Barzani’nin aklı ve iradesi o bölgede inisiyatif almaya yetmez. Emperyalistler Barzani’yi kullanarak, Türk yurdunu işgal edecek ve demografik yapıyı değiştirecektir. Buna müsaade edilmemelidir. İsrail’i büyütmek, sınırları yeniden çizmek isteyenler kuklası Barzani’yi kullanarak evvela bu kadim Türk yurdumuzu bağlarından kopararak sinsice işgalini tamamlayacak sonra da bölgedeki Türkmen varlığını tamamen yok ederek demografik yapıyı değiştirecektir. Bu vahim tabloya Türkiye bir dur demek zorundadır. Kerkük’e sahip çıkmak görevimizdir.”