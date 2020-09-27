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Dünya Türkmenlerden Azerbaycan için seferberlik çağrısı!
Dünya

Türkmenlerden Azerbaycan için seferberlik çağrısı!

Irak Türkmen Cephesi, Ermenistan’a karşı Azerbaycan için seferberlik çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:04:00 -
Türkmenlerden Azerbaycan için seferberlik çağrısı!

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim alanlarına ve askeri noktalara yaptığı hain saldırının ardından Irak Türkmen Cephesi’nden (ITC) dikkat çeken bir açıklama geldi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Ermenistan’a karşı Azerbaycan ordusu için seferberlik çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan - Azerbaycan gerginliğine ilişkin açıklama yapan Erşat Salihi, yıllardır Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğini söyledi. Salihi, “Bir olup, Azerbaycan için seferber olmalıyız” dedi.

Ermenistan’ı terör devleti olarak niteleyen Salihi, Erivan hükümetine herkesin dur demesi gerektiğini ifade etti. ITC Başkanı Salihi, “Var olsun kahraman Azerbaycan ordusu” ifadesini kullandı.

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