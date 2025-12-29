Türkmenler, Irak’ta cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve icracı bakan istiyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, yeni hükümette icracı bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi görevlerin Türkmenlere verilmesini istedi.

Salihi, Irak Meclisi’nde yemin ettikten sonra yaptığı basın açıklamasında, Irak Türkmen Cephesi olarak yeni dönemde Türkmenlerin haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, Türkmenlerin kabinede icracı bakanlıkla temsil edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Irak Anayasası'na göre 3 cumhurbaşkanı yardımcısı seçilebileceğini aktaran Salihi, bu yardımcılardan birisinin ülkenin üçüncü temel unsuru olan Türkmenlere verilmesi için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Meclise girmeye hak kazanan ITC’nin diğer Kerkük vekili Gülsel Muhammed de Türkmenlerin seslerini Bağdat’a duyurmak için yeni bir çalışma stratejisi izleyeceklerini ifade etti.