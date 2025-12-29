  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç

Ev sahibi olma hayali kuranlar ekran başına! Yüzyılın konut projesinde kura çekimleri başladı

Yetkililer neyi bekliyor! Seküler hesaplardan X'te başörtülü küçük kız çocuklarına taciz ve sapıklık!

Ölüm makinesi satışları çakıldı!

Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor

Milyonluk geliri dudak uçuklattı! Bahis operasyonunda gözaltına alınan o isimden çarpıcı itiraf

Yeni yılda ticarette değişim: Vergi ve güvenlik adımları başlıyor

Terörist İsrail'in Somaliland hamlesinin hedefi Türkiye mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması: Eli kanlı canilerle mücadele tavizsiz sürecek

DEAŞ operasyonunda şehit olmuşlardı! 3 polisimizin kimlikleri belli oldu
Dünya Türkmenler, Irak’ta cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve icracı bakan istiyor
Dünya

Türkmenler, Irak’ta cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve icracı bakan istiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkmenler, Irak’ta cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve icracı bakan istiyor

Irak’ta Türkmenler icracı bakan ve cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istiyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, yeni hükümette icracı bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi görevlerin Türkmenlere verilmesini istedi.

Salihi, Irak Meclisi’nde yemin ettikten sonra yaptığı basın açıklamasında, Irak Türkmen Cephesi olarak yeni dönemde Türkmenlerin haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, Türkmenlerin kabinede icracı bakanlıkla temsil edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Irak Anayasası'na göre 3 cumhurbaşkanı yardımcısı seçilebileceğini aktaran Salihi, bu yardımcılardan birisinin ülkenin üçüncü temel unsuru olan Türkmenlere verilmesi için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Meclise girmeye hak kazanan ITC’nin diğer Kerkük vekili Gülsel Muhammed de Türkmenlerin seslerini Bağdat’a duyurmak için yeni bir çalışma stratejisi izleyeceklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23