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Gündem Türkmenistan'ın Erdoğan teklifine Rusya'dan cevap
Gündem

Türkmenistan'ın Erdoğan teklifine Rusya'dan cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış alanında Nobel ödülüne aday gösterilmesi teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 16:43:00 -
Türkmenistan'ın Erdoğan teklifine Rusya'dan cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini ve ara buluculuk girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Erdoğan'ın barış alanında Nobel ödülüne aday gösterilmesi teklifini değerlendiren Peskov, "Elbette, Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini, ara buluculuk yapma girişimlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimine ilişkin tutumunu çok takdir ediyoruz." dedi.

Polonya ve Slovakya'nın eski Sovyet üretimi savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme yönündeki kararlarını da değerlendiren Peskov, söz konusu ülkelerin elindeki eski askeri teçhizatları imha etmeye çalıştığına dikkati çekti.

Peskov, "Bu, Polonya dahil bazı NATO ülkelerinin nasıl bir davranış sergilediğini gösteriyor, çatışmaya doğrudan dahil olma düzeylerini artırıyor. Elbette askeri teçhizatın sevkiyatı, özel askeri operasyonun sonucunu etkileyemez, ancak Ukrayna için ek sorunlar yaratabilir." diye konuştu.
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Sözcü Peskov, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan ve 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusuna ilişkin ise "Rusya, bu anlaşmayı 60 güne uzatıyor." ifadesini kullandı.

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