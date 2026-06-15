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#1
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

Plateau Eyaleti Sağlık Komiseri Nicholas Baamlong, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette 53 şüpheli kolera vakası belirlendiğini, laboratuvar testleri sonucunda 11 vakanın teyit edildiğini söyledi.

#2
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

Baamlong, salgın nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

#3
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

Eyalet hükümetinin salgını kontrol altına almak ve bulaşmanın daha da yayılmasını önlemek amacıyla gözetim, vaka yönetimi ve halkı bilinçlendirme kampanyalarını yoğunlaştırdığını aktaran Baamlong, hükümetin hızlı tanı testleri ve temel tıbbi tedaviler dahil olmak üzere acil durum malzemeleri tedarik ettiğini belirtti.

#4
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Nijerya'nın Borno eyaletinde 1 Mayıs'ta yayılmaya başlayan kolera salgını nedeniyle 74 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

#5
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

#6
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

#7
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

#8
Foto - Salgın hızla yayılıyor Koleradan 5 kişi daha can verdi

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

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