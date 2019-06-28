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Türkmenistan'da doğal gazdan benzin üretilen tesisin açılışı yapıldı

Dünyada doğal gazdan petrol üreten en büyük fabrika olma özelliğine sahip Ahal Gazdan Benzine Dönüşüm Tesisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un yanı sıra Türk ve Japon yetkililerin katılımıyla açıldı - Berdimuhammedov:- "Doğal gazdan benzin üretimi sadece Türkmenistan'a ekonomik olarak değil, çevresel anlamda da yarar sağlayacak"- "Küresel anlamda yeşil ekonomiyi geliştiren bir merkez konumuna gelmek istiyoruz"

28 Haziran 2019 Cuma 14:02
Türkmenistan'da doğal gazdan benzin üretilen tesisin açılışı yapıldı

AŞKABAT (AA) - Dünyada doğal gazdan petrol üreten en büyük fabrika olma özelliğine sahip Ahal Gazdan Benzine Dönüşüm Tesisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un yanı sıra Türk ve Japon yetkililerin katıldığı törenle hizmete alındı.

Tesisin açılış töreninin sunum ve konuşmalar kısmı Aşkabat'daki bir konferans salonunda yapıldı.

Berdimuhammedov buradaki konuşmasında, Türkmenistan'ın ticaretinde, açık kapı politikası ile uluslararası iş birliklerinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ekonomik iş birliklerinin, son dönemde bilimsel ve teknolojik yatırım hamlelerine de ivme kazandırdığını anlatan Berdimuhammedov, "Ekonomik açıdan dünya dengesini dikkate almak suretiyle devletimizin ulusal çıkarlarını koruyarak, bölgesel ve ulusal alandaki kalkınma hamlelerini hayata geçiriyoruz." dedi.

Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın büyük bir doğal gaz kaynağına sahip olduğuna işaret ederek, bu kaynakların etkin kullanılmasıyla ekonominin güçlendirileceğini ifade etti.

- "Hidrokarbon normal benzindekinden yüzde 20 daha az"

Türkmenistan'ın ekonomik açıdan Orta Asya'daki en yüksek göstergelere sahip ülke olduğunu vurgulayan Berdimuhammedov, şunları kaydetti:

"Türkmenistan'da özellikle petrol ve doğal gaz sanayisinin geliştirilmesine, 2030 yılına kadar hazırlanan program temalarına uygun olarak devam ediliyor. Bu alanda çok faydalı projeler gerçekleştirildi. Bugün de doğal gazdan benzin üretmekte olan fabrikanın açılışını yapacağız. Türkmenistan İçişleri Bakanlığında yapılan analizlerde üretilen benzinin tüm ülkelerin standartlarına uygun ve çevreye duyarlı bir yakıt olduğu belirlendi. Doğal gazdan üretilen benzindeki hidrokarbonun normal benzindekinden yüzde 20 daha az olduğu tespit edildi. "

Berdimuhammedov, söz konusu yakıt üretiminin Türkmenistan'a sadece ekonomik değil, çevre açısından da yarar sağlayacağını belirterek, bu denli büyük projeler gerçekleştirmek suretiyle küresel anlamda yeşil ekonomiyi geliştiren bir merkez konumuna gelmek istediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Japonya Ekonomi, Sanayi ve Endüstri Bakanı Isozaki Yoshihiko da Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun kutlama mesajını okudu.

Konuşmaların ardından, Türkmenistan'ın Ahal vilayetine bağlı Ovadantepe kasabasındaki tesisin açılışı yapıldı.

Törene, Türkmenistan'da faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği'nin yetkilileri de katıldı.

Berdimuhammedov doğal gazdan üretilmiş benzin satan bir istasyona giderek, aracına akaryakıt satın aldı.

Aracını gaz emisyon ölçüm cihazına da bağlatan Berdimuhammedov, çıkan sonuçları Japon yetkililerle değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:02
  1. doğalgaz
  2. fabrika
  3. petrol
  4. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov

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