Türkmenistan ile ticarette hedef 2,9 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Türkmenistan’ın karşılıklı ve ortak yatırımları artırması gerektiğini dile getirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi çağrısı yapan Pekcan, şunları söyledi: “Türkmenistan ile 2017 sonunda 1,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, bu yılın ilk 11 ayında 673 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, ülkelerimizin gerçek potansiyelinin çok altındadır. Ticaret hacmimizin en yüksek seviyeye çıktığı 2014 yılındaki 2,9 milyar dolar seviyesini yakalayıp, bu rakamın çok daha ötesine geçmemiz gerekiyor.”